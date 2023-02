Calciomercato Roma, addio al Real Madrid: l’annuncio ufficiale di Modric

Calciomercato Roma, Luka Modric interviene in conferenza stampa in casa Real Madrid. Il centrocampista croato è uscito nuovamente allo scoperto

Luka Modric è intervenuto in conferenza stampa insieme a Carlo Ancelotti in casa Real Madrid. Il club spagnolo giocherà domani in Champions League, in programma c’è l’andata degli ottavi di finale in casa del Liverpool. Il centrocampista croato, ancora in scadenza di contratto con i Blancos, è uscito nuovamente allo scoperto sul proprio futuro. Ecco le parole del classe ’85 che dimostra di avere le idee chiare sulla propria volontà.

Il centrocampista croato è in scadenza con il Real Madrid, la sua situazione contrattuale appare ancora enigmatica. Il calciatore, dal 2012 in forza al Real, durante il Mondiale in Qatar venne accostato anche alla Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. Il general manager ha abituato gli addetti ai lavori ai colpi a parametro zero, ultimo dei quali è stato Ola Solbakken, match winner ieri sera nella sfida tra Roma e Hellas Verona. La tentazione che porta al talentuoso ed esperto centrocampista potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi, mentre lo stesso calciatore è intervenuto in queste ore in conferenza stampa. Immancabile un passaggio sul proprio futuro, ed al riguardo il croato sembra avere le idee chiare.

Calciomercato Roma, Modric vuole il rinnovo con il Real Madrid: l’annuncio in conferenza

Il calciatore vuole convincere il Real Madrid a rinnovargli il contratto entro la scadenza estiva. È stato lo stesso croato a rompere gli indugi in conferenza stampa, sollecitato dai cronisti riguardo la possibilità di rinnovare con il club spagnolo. Il calciatore è uscito nuovamente allo scoperto, confermando la propria volontà di rimanere al Real il prossimo anno.

Sul tema rinnovo il croato è così intervenuto in conferenza stampa: “Non ho parlato con il club, così come l’anno scorso di questi tempi. Sono tranquillo, ma questa domanda mi annoia perché devo ripetere sempre le stesse cose, ovvero che a Madrid sto bene e che voglio continuare nel Real.” Il centrocampista aggiunge: “Ne devo parlare con il club, perché il rinnovo devo meritarmelo, non voglio che me lo regalino.“