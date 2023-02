Calciomercato Roma, addio Serie A: “Andrà al Barcellona”

Calciomercato Roma, la strada per un obiettivo della Serie A sembra ben tracciata. Nuova conferma in diretta: futuro al Barcellona per il colpo a zero

La Serie A resta a bocca asciutta davanti all’assalto del Barcellona in Liga. C’è una nuova conferma in diretta che apre lo scenario alla firma imminente in Liga. Non solo la Roma di José Mourinho è stata accostata a più riprese al calciatore in scadenza di contratto. Ora il suo futuro sembra definito una volta per tutte, sorpasso evitato e futuro al Barcellona per il calciatore classe ’99.

La sessione di calciomercato invernale non ha regalato alcun sussulto in entrata nel campionato italiano. La Serie A è ben lontana dalla mole di affari della Premier League, ed ora deve fare i conti con un altro scippo in vista della sessione estiva. Il calciatore è in scadenza di contratto ed è stato accostato a svariati club del campionato italiano, compresa la Roma di Mourinho e Pinto. Oltre ai giallorossi sulle sue tracce ci sono state Inter e Juventus, ma non è mancata anche la pista Napoli. Proprio la squadra partenopea affronterà il difensore nella sfida valida per gli ottavi di Champions League. A proposito del futuro del difensore classe ’99 è intervenuto il giornalista Roberto Brambilla, intervistato in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it

Calciomercato Roma, Ndicka al Barcellona: controsorpasso e accordo imminente

Fari puntati sul futuro di Evan Ndicka, difensore francese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli di Luciano Spalletti. Il classe ’99 lascerà il club tedesco a parametro zero, al pari del giapponese Kamada, anche lui accostato alla Roma.

Secondo quanto riferito dal cronista il futuro del transalpino è già definito verso il Barcellona. Nei giorni scorsi erano filtrate notizie di un prossimo accordo tra i catalani ed il difensore, e Brambilla conferma: “Ndicka andrà al Barcellona, non so se c’è già l’accordo ufficiale ma andrà lì.” Sulla crescita del francese in casa Eintracht: “È un giocatore che è cresciuto tantissimo, i media tedeschi lo danno già per fatto da giorni.” Il Barcellona dunque avrebbe bruciato la concorrenza, anche quella interna del Betis di Pellegrini.