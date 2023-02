Calciomercato Roma, scippo al PSG per Ziyech

Calciomercato Roma, ribaltone in vista sul futuro di Ziyech, in uscita dal Chelsea. C’è il sorpasso al PSG per arrivare alla firma del fantasista marocchino

Il nome di Hakim Ziyech ha animato le suggestioni di calciomercato della Roma nelle scorse settimane. Lo stesso Tiago Pinto aveva ammesso di aver parlato con l’agente del classe ’93 per ingaggiarlo come erede di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa. Il marocchino poi è stato ad un passo dalla firma con il PSG, poi è tutto naufragato al momento della consegna dei documenti causa intoppi burocratici con il Chelsea.

Il nome del calciatore marocchino è destinato ad infiammare anche la finestra di calciomercato estivo. Secondo le ultime informazioni che giungono dalla Spagna però il PSG potrebbe vedere sfumare nuovamente l’obiettivo sulla trequarti. Oltre alla Roma in Serie A anche il Milan è stato segnalato in tempi non sospetti sulle tracce del fantasista del Chelsea, mentre si accende una nuova pista che potrebbe bruciare l’ampia concorrenza nei mesi estivi.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche il Bayern Monaco punta Ziyech

Secondo quanto filtra dalla Spagna sulle tracce del marocchino è pronto il sorpasso del Bayern Monaco ai danni del PSG. I giganti della Bundesliga avrebbero messo nei radar il trequartista in uscita dal Chelsea, che sembra sempre più distante da un possibile arrivo in Serie A.

Secondo quanto scrive il sito Fichajes.net il Bayern Monaco ha intenzione di bruciare l’ampia concorrenza per arrivare alla firma di Hakim Ziyech. Il classe ’93 potrebbe dunque salutare la Premier League per approdare in Germania, dove i bavaresi sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Il club tedesco vuole beffare il PSG, avversario anche in Champions League per il Bayern. L’assalto previsto dalla Bundesliga potrebbe ridisegnare il futuro del talento marocchino, con il club parigino ancora una volta a mani vuote nell’affare Ziyech. Ancora più indietro alla corsa al trequartista al momento la Serie A.