Roma e Juventus in Europa League: UFFICIALE la partita trasmessa in chiaro

Roma e Juventus in Europa League, ecco la partita che verrà trasmessa in chiaro giovedì sera. La scelta è ufficiale

La Roma di José Mourinho è chiamata al ribaltone, giovedì sera, contro il Salisburgo. Nel mirino c’è il pass per gli ottavi di finale di Europa League, una manifestazione alla quale la Roma tiene e che spera possa portare a delle soddisfazioni. Non sarà di certo facile contro gli austriaci che comunque nella gara d’andata, quella della scorsa settimana, sono stati assai fortunati.

La Roma ha perso sul finale, ma avrebbe di certo meritato un risultato diverso. Giovedì sera, in un Olimpico che sarà di nuovo sold out, serve l’apporto di tutti, anche dei tifosi che Mourinho ieri sera ha chiamato ancora una volta a raccolta. Questa volta, però, con un atteggiamento diverso rispetto a quello che s’è visto durante la sfida contro il Verona. Serve davvero il dodicesimo uomo in campo per mettere “paura” a Okafor e compagni.

Roma e Juventus in Europa League, i giallorossi in chiaro

E c’è anche un regalo per i tifosi della Roma. Per quello che non saranno allo stadio e per quelli che non sono abbonati a nessuna pay tv. Sì, a differenza di quanto successo la scorsa settimana quando in chiaro è stata fatta vedere la partita della Juventus, questa volta su TV8 ci saranno i giallorossi. A partire dalle 21 ovviamente, quando ci sarà il fischio d’inizio.

Roma-Salisburgo quindi è la partita scelta dal canale di Sky. E anche in streaming, ovviamente, la sfida potrà essere seguita in maniera del tutto gratuita. Basterà collegarsi in questo caso al sito di TV8 per poter spingere anche da casa, o dal lavoro, la Roma in questa impresa. Che serve eccome alla squadra di Mourinho.