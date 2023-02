Roma, il “Gallo” canta: “Ecco perché Mou ha attaccato il gruppo”

Dopo la vittoria di misura della Roma sul Verona ha parlato Andrea Belotti. Il Gallo ha svelato un retroscena su Mourinho: “Ecco perché ha attaccato il gruppo”

Andrea Belotti è stato uno dei protagonisti della vittoria della Roma ai danni dell’Hellas Verona di Zaffaroni. Il Gallo è entrato al quarto d’ora di gioco, complice l’infortunio al volto in cui è incappato Tammy Abraham. L’ex Torino si è reso autore di una gara di sacrificio, sfiorando anche la rete del raddoppio a pochi minuti dalla fine della partita. Ecco le parole del Gallo dopo la vittoria ai danni degli scaligeri.

La prima rete di Ola Solbakken in maglia Roma ha consegnato tre punti pesanti alla squadra di José Mourinho. I giallorossi hanno approfittato del passo falso dell’Atalanta, sconfitta in casa dalla sorpresa Lecce, ed agganciato il terzo posto in coabitazione col Milan. A fine gara José Mourinho ha lanciato un messaggio netto ai tifosi giallorossi, ma non è stato l0unico protagonista a parlare dopo la vittoria dello stadio Olimpico. Il tecnico portoghese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, mentre l’attaccante ex Torino è tornato sulle ultime vicende dello spogliatoio giallorosso e non solo.

Roma, Belotti allo scoperto su Mourinho e lo spogliatoio

Il Gallo ha parlato prima ai microfoni Dazn: “Mourinho lo conosciamo tutti, conosce tanto l’ambiente calcio. Quando ha attaccato il gruppo è perché c’era qualcosa che non andava e anche noi ce ne siamo accorti.”

L’attaccante è intervenuto anche ai microfoni Sky: “È normale che per un attaccante il gol è tutto. So che non deve essere un’ossessione, vorrei sempre far gol essendo un attaccante ma se ti fissi troppo rischi di sbagliare anche le occasioni più semplici. Il lavoro che si fa in settimana ti porta a stare pronto in partita.” Sui fischi dei tifosi, rimarcati da Mourinho: “Essendo in campo, resto concentrato sul gioco ma se il mister ha detto queste parole penso si sia reso conto di determinate situazioni.. io dico che il pubblico deve essere un dodicesimo uomo e darci la carica con uno stadio così pieno e bello.“