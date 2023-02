Roma-Salisburgo, le condizioni di Abraham, Pellegrini e Dybala

L’allenatore della Roma rischiava di dover giocare la gara di ritorno di Europa League senza uno dei suoi senatori che, invece, ci sarà

Giovedì la Roma scende in campo contro il RedBull Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. I biancorossi all’andata hanno avuto la meglio grazie a una rete di Capaldo che si è inserito molto bene tra i difensori giallorossi per poi segnare di testa il gol vittoria. I giallorossi arrivano alla sfida dopo la vittoria di ieri sera contro il Verona, giocata su un buon livello contro una squadra ostica.

Anche se i gialloblù sono in fondo alla classifica, il loro gioco nel 2023 è stato di gran lunga migliore rispetto alla prima parte di campionato, con 12 punti conquistati dal 1° gennaio ad oggi. Per questo affrontare una squadra con si informa non sarebbe stato mai facile e la Roma ha comunque dimostrato di essere più forte di ogni motivazione. Per la sfida con gli austriaci, poi, i tifosi giallorossi arrivano con una tranquillità in più: è nata nel 1998 in Norvegia e si chiama Ola Solbakken.

L’attaccante ex Bodo/Glimt ha siglato la sua prima rete in giallorosso nell’esordio da titolare. In campo ha dimostrato buone qualità e soprattutto una grande propensione offensiva, che gli ha permesso di avere subito una buona intesa con i suoi compagni di squadra.

Roma-Salisburgo, Abraham può recuperare

Anche se per poco tempo, c’è stata una buona intesa anche con Tammy Abraham, che in avanti ha spaziato cercando di dare supporto ai compagni. Il numero 9, però, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un colpo subito sotto l’occhio che ha portato alla ferita della palpebra inferiore.

È stata necessaria una sutura a Villa Stuart per ridurre l’infortunio dell’attaccante che, però, come riporta il Corriere dello Sport, può recuperare in tempo per Roma-Salisburgo. Sospiro di sollievo, quindi per Mourinho e per tutti i tifosi romanisti, che potranno sostenere l’attaccante inglese anche nella gara di giovedì contro gli austriaci. Per il match di coppa dovrebbe tornare anche Paulo Dybala, che col Verona ha riposato dopo un problema al flessore. Gli esami non hanno riscontrato lesioni e quindi può essere utilizzato. Con lui Mourinho conta di poter utilizzare anche Pellegrini, partito dalla panchina.