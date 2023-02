Calciomercato Roma, doppio avviso bianconero: c’è anche il Real Madrid

Calciomercato Roma, inserimento bianconero e non solo. Guanto di sfida e giallorossi avvisati per il colpaccio a zero.

A fine stagione saranno tante le questioni da affrontare e risolvere in casa giallorossa, laddove bisognerà fare i conti con quelli che saranno stati piazzamenti e obiettivi raggiunti, oltre che con la posizione di un José Mourinho che, pur restando concentratissimo sul presente, non ha mai perso occasione in questa fase di alludere ad un futuro che figura ad oggi oscuro quanto enigmatico.

Lo stesso Josè, come detto, sa però benissimo di dover restare concentrato sugli attuali impegni, alla luce della nobile posizione maturata in campionato e del ritorno di un Europa League apertosi con lo scacco in casa del Salisburgo, presupposto di una gara di ritorno da affrontare con massima compattezza e attenzione, al fine di ribaltare il passivo di una rete e continuare l’iter continentale. A fine campionato, poi, ci sarà tempo per comprendere il da farsi sui tanti fronti ad oggi rimasti aperti o oscuri.

Calciomercato Roma, interesse bianconero e guanto di sfida per Grimaldo

Il più importante, come sovente rimarcato, interessa proprio il futuro di Mourinho e la sua posizione rispetto al club dei Friedkin, dipendente certamente anche dalle possibilità di intervento sul mercato e, dunque, la costruzione di una rosa ancora più importante per degnamente proseguire un rapporto nato con clamore, gioia e sorpresa meno di due anni fa.

Tra le varie questioni da attenzionare, ricordiamo anche quella legata al futuro di Alejandro Grimaldo, al centro di un importante intreccio di mercato che interessa anche Inter e Juventus. Della sua situazione vi abbiamo parlato in esclusiva qualche settimana fa, rimarcando anche l’ingerenza del futuro di un Leonardo Spinazzola apparso però in grande forma dopo lo stop di Napoli. Tutto ancora da scrivere e decidere, insomma, così come emerge anche da quanto riferito da Football Insider.

Dall’Inghilterra sottolineano infatti come la corsa per l’ingaggio a costo zero del terzino portoghese del Benfica sia destinato a interessare plurime realtà. Oltre al Leeds e al Real Madrid, infatti, sulle sue tracce si segnalano i bianconeri del Newcastle e il Wolverhampton.