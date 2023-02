Roma, più fondi per Mourinho: rivoluzione Friedkin

La proprietà della Roma sta lavorando per cercare di portare la società su alti livelli, ma gli ultimi passi non sono così facili

I Friedkin stanno continuando a lavorare a testa bassa per raggiungere gli obiettivi e cercare di portare la Roma ad alti livelli. Il programma di Dan e Ryan, infatti, è sempre stato quello di permettere alla società di tornare a competere per palcoscenici più alti come può essere la Champions League. La voglia di fare bene lo dimostra il piano triennale cominciato nel 2021, con l’ingaggio di José Mourinho.

Il tecnico portoghese è arrivato dopo il connazionale Paulo Fonseca verso fine maggio e il suo arrivo è stato accolto con grande entusiasmo. avere un allenatore del calibro dello Special One qui nella capitale era un sogno e i Friekdin lo hanno realizzato. I texani non si stanno fermando qui. Per raggiungere l’obiettivo di tornare nel torneo della coppa dalle grandi orecchie, sono state fatte delle finestre di calciomercato importanti, soprattutto quest’anno. nei mesi caldi del 2022, infatti, sono arrivati Paulo Dybala, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti.

Acquisti di livello che dimostrano come Dan e Ryan abbiano voglia di fare bene e raggiungere il prima possibile i traguardi prefissati. Uno di questi, che non ha niente a che fare con i risultati sul campo, è lo stadio. Consegnare una nuova casa alla Roma è il progetto più importante della proprietà, che sta lavorando da tempo per arrivare a una soluzione a Pietralata.

Roma, i Friedkin cercano sponsor

Un’altra questione improntate è rappresentata dagli sponsor. La società sta lavorando duramente su questo fronte e nelle ultime settimane è stato annunciato l’accordo con Auberge Resort, che è sempre di proprietà dei Friedkin.

Come riporta La Repubblica, fino ad ora la Roma ha cambiato ben 10 partner per cercare di individuare uno sponsor adeguato, ma fino ad ora non si è riusciti a trovare qualcuno che sia disposto a pagare le cifre richieste da Viale Tolstoj. Intanto la ricerca continua, con i Friedkin che non capiscono come un brand come quello giallorosso non attiri nuovi partner. E intanto hanno individuato la soluzione: vincere. Il resto verrà da sé. Infine, con Adidas ci sarà un accordo pluriennale, ma si parla di 5 milioni a stagione.