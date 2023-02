Roma-Salisburgo, recupero lampo Abraham: test decisivo

In vista di Roma-Salisburgo il numero 9 giallorosso sta tentando il recupero lampo. Ecco le ultimissime sulle condizioni di Tammy Abraham

Nell’ultimo turno di campionato la partita di Tammy Abraham è durata una manciata di minuti. La punta inglese ha dovuto abbandonare il terreno da gioco dello stadio Olimpico in seguito ad un duro colpo subito in volto. Il numero 9 è stato prontamente operato alla palpebra dell’occhio ferita, ed ora vuole tentare il tutto per tutto per essere a disposizione di José Mourinho giovedì sera. La Roma deve cercare di ribaltare la sconfitta di misura in casa del Salisburgo, è stato fissato il test decisivo per Tammy Abraham.

Giovedì sera allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho è attesa da un incontro delicatissimo, da dentro o fuori in Europa League. L’andata dei play off, validi per l’accesso agli ottavi di finale, ha visto i giallorossi cadere per 1-0 in casa del Salisburgo. In Austria la squadra dello Special One non ha sfigurato, conducendo la gara per larghi tratti di gioco, ma è stata beffata dal gol di Capaldo a due minuti dal novantesimo. Servirà una prestazione perfetta tra le mura amiche per ribaltare il risultato, e José Mourinho è in ansia per le condizioni dei suoi attaccanti. Ieri Paulo Dybala ha svolto un lavoro individuale e le sue condizioni fisiche continuano ad essere monitorate in vista di giovedì sera. Anche Tammy Abraham sta cercando di bruciare le tappe per essere a disposizione di mister Mourinho in Europa League.

Roma-Salisburgo, Abraham tenta il recupero con la maschera: le ultime da Trigoria

Il centravanti inglese ha abbandonato il campo dopo un quarto d’ora nella sfida tra Roma e Verona. Il numero 9 ha subito un brutto infortunio all’occhio, per il quale sono stati necessari diversi punti di sutura. L’attaccante giallorosso proverà a recuperare per la sfida europea, con l’ausilio di una maschera protettiva.

Nelle prossime ore il numero 9 della Roma svolgerà un test a Trigoria per testare la propria condizione con la maschera protettiva. L’attaccante ex Chelsea non vuole perdere l’appuntamento europeo, da dentro o fuori per la Roma di Mourinho. Secondo quanto filtra da Trigoria il test odierno potrà dare nuovi elementi in vista della sfida di giovedì sera, come sottolinea anche il Corriere dello Sport.