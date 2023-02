Roma-Salisburgo, ufficiale la designazione arbitrale: doppio precedente da incubo

Roma-Salisburgo, è ufficiale la designazione arbitrale per la sfida europea. Doppio precedente che fa tremare i giallorossi e tabù da sfatare per Mou

Giovedì sera la Roma è chiamata ad un appuntamento da dentro o fuori. La squadra allenata da José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico per il ritorno dei play off di Europa League. I giallorossi dovranno rimontare lo svantaggio con cui sono usciti dallo stadio del Salisburgo, la sfida d’andata ha visto gli austriaci superare di misura la Roma. In attesa della sfida europea c’è la designazione arbitrale decisa per il match.

Giovedì scorso la Roma è stata battuta per 1-0 dal Salisburgo alla Red Bull arena. La squadra giallorossa ha condotto la gara per larghi tratti, trovando anche due pali. Il gol degli austriaci, arrivato a pochi minuti dal novantesimo ha rappresentato una vera e propria beffa per la truppa di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha lanciato un messaggio ai tifosi della Roma, invitandoli a ricreare l’atmosfera delle notti di Conference League dello scorso anno. In attesa di aggiornamenti sulla situazione infortunati, c’è stata la designazione arbitrale ufficiale per la sfida europea.

Roma-Salisburgo, ufficiale l’arbitro Vincic: prima volta con i giallorossi, due su due per gli austriaci

È Slavko Vincic è l’arbitro designato dalla Uefa per dirigere Roma-Salisburgo. L’arbitro sloveno dirigerà la gara di ritorno dei playoff di Europa League in programma giovedì sera. Nessun precedente con la Roma, mentre per gli austriaci c’è un doppio incrocio che fa tremare gli scaramantici.

Il fischietto sloveno ha già diretto due gare del Salisburgo, entrambe terminate con vittorie degli austriaci. Un altro tabù da sfatare per la Roma di José Mourinho, attesa da una notte europea da dentro o fuori. Ancora una volta lo stadio Olimpico farà registrare il tutto esaurito, consapevole di quanto delicata sia la sfida in questo momento della stagione per la Roma di Mou.