Calciomercato Roma, altra gioia dopo il gol: firma fino al 2026

La Roma ha annunciato il prolungamento del contratto in vista dell’avvicinamento del calciomercato estivo, che ci sarà tra pochi mesi

La Roma continua a preparare il futuro e a fare passi concreti in vista della finestra estiva di calciomercato. Tiago Pinto si sta muovendo per assicurare a José Mourinho la miglior rossa disponibile, anche nel rispetto dei paletti imposti dalla Uefa alla società giallorossa. L’organo calcistico europeo, tramite il settlement agreement raggiunto nei mesi scorsi con i Friedkin, ha fissato dei limiti al mercato.

Già a gennaio con il calciomercato invernale, questi paletti si sono fatti sentire abbastanza. Mourinho, infatti, non ha potuto rinforzare al meglio i reparti della rosa più bisognosi di nuovi innesti. Uno di questi era la fascia destra, dove Zeki Celik non ha dato grandi garanzie e Rick Karsdorp è rientrato da poco dopo la rottura di novembre. Al centro del campo, invece, il ritorno di Georginio Wijnaldum è stato atteso con grande ansia da parte di tutti, sia dello Special One che dei tifosi, che non vedevano l’ora di poterlo riabbracciare. Avere un rinforzo anche in mezzo al campo sarebbe stato importante.

Gli unici giocatori che sono arrivati sono Ola Solbakken e Diego Llorente. Il primo però è stato ufficializzato ancora prima dell’inizio ufficiale delle trattative, mente il secondo è arrivato in prestito per andare a completare la retroguardia. Giocando con la difesa a tre, infatti, i centrali in rosa dovrebbero essere cinque per evitare problemi e per questo Mou ha accolto lo spagnolo.

Calciomercato Roma, Pagano rinnova fino al 2026

Intanto, anche la questione rinnovi è molto importante per la Roma, che sta cercando di blindare i propri talenti che hanno il contratto in scadenza a giugno. Uno di questi è Chris Smalling, che può attivare la clausola unilaterale per il rinnovo.

Come annuncia la società suoi propri profili social, c’è un giocatore della Primavera che ha deciso di legare il suo futuro ai giallorossi. Si tratta di Riccardo Pagano, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026. Il prolungamento dell’accordo arriva dopo la rete contro l’Atalanta in campionato, che ha permesso ai giallorossi di pareggiare 1-1 con i nerazzurri.