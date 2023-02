Calciomercato Roma, c’è il “sì” per il rinnovo di Smalling

Il difensore centrale della Roma è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la società già nella prossima finestra di calciomercato

Mancano poche ore alla gara di ritorno di Europa League della Roma, che affronta il RedBull Salisburgo allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno l’occasione di rimediare alla partita di andata, in cui gli austriaci sono riusciti a trovare la rete della vittoria solo nel finale dopo aver sofferto per tutta la partita. A pochi minuti dal 90′ è arrivato l’1-0 firmato Capaldo, che ha tagliato bene la difesa giallorossa.

Dopo la partita di giovedì scorso, la Roma ha giocato contro il Verona in campionato e i giallorossi sono stati in grado di conquistare i tre punti sempre con lo stesso risultato. La partita è stata importante non solo perché così la squadra è riuscita a mantenere il terzo posto in classifica. I 90 minuti hanno avuto un peso specifico soprattutto per Ola Solbakken che ha giocato dal primo minuto contro i gialloblù. È proprio grazie al talento norvegese, poi, che la Roma ha potuto vincere, con un tiro dell’ex Bodo/Glimt finito all’angolino.

Molto buona anche la partita dei difensori, che non hanno permesso agli attaccanti gialloblù di rendersi pericolosi. Mancini, Ibanez e Smalling hanno fatto buona guardia, permettendo a Rui Patricio di sporcarsi i guanti in poche occasioni.

Calciomercato Roma, Mancini: “Penso e spero di giocare ancora con lui qui”

Proprio il primo di questi tre ha parlato in conferenza stampa dopo José Mourinho, che ha concluso in poco tempo l’incontro con la stampa. Il difensore centrale ha parlato della partita e dell’animo della squadra, ma anche del futuro del suo compagno di reparto ex Manchester United.

Una domanda sul futuro di Chris è stata fatta al numero 23, che potrebbe giocare ancora al fianco dell’inglese: “Sì, penso e spero di sì“. Una frase che apre uno spiraglio sulla permanenza dell’ex Fulham, che non ha ancora esercitato la clausola di rinnovo automatico dopo aver raggiunto il numero di presenze prestabilito.