Cremonese-Roma, designazioni ufficiali: VAR tutto storto per Mou

Cremonese-Roma, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. La scelta al Var evoca brutti ricordi per Mou

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani sera allo stadio Olimpico i giallorossi attendono il Salisburgo. Si parte dalla sconfitta di misura rimediata in Austria. Solo la vittoria a disposizione della squadra di José Mourinho, che tornerà in campo in Serie A in trasferta a Cremona. Per la sfida in casa della Cremonese è stata comunicata ufficialmente la designazione arbitrale, la scelta al Var evoca pessimi ricordi per lo Special One.

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani sera l’appuntamento allo stadio Olimpico contro il Salisburgo sa di crocevia stagionale. La squadra di José Mourinho è chiamata ad una prova di carattere, per ribaltare la sconfitta di misura rimediata in casa degli austriaci. Per la rimonta europea il tecnico portoghese confida di recuperare i suoi pezzi pregiati in attacco, le prossime ore ci daranno un responso sulle condizioni fisiche di Tammy Abraham e Paulo Dybala. Il prossimo impegno in campionato vedrà invece la Roma scendere in campo allo stadio Zini, casa della Cremonese di Ballardini.

Cremonese-Roma, la designazione arbitrale è ufficiale: Di Bello al Var

José Mourinho vuole saldare i conti con la squadra grigiorossa. La Roma è stata infatti eliminata dai quarti di finale della Coppa Italia proprio dalla Cremonese di mister Ballardini, che ha centrato a sorpresa le semifinali contro la Fiorentina. La sfida dello Zini andrà in scena martedì pomeriggio, alle ore 18:30.

Per la ventiquattresima giornata di Serie A sono state comunicate ufficialmente le designazioni arbitrali. A dirigere la gara sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Il bilancio col fischietto romagnolo parla di quattro vittorie ed una sconfitta per la Roma. I giallorossi sono stati diretti da Piccinini nella vittoria per 3-0 contro il Monza. Mentre la scelta al Var evoca pessimi ricordi per il tecnico della Roma. Per il ruolo di VAR è stato designato infatti l’arbitro Di Bello, protagonista in negativo della sfida Napoli-Roma terminata per 1-1 lo scorso anno. Dopo la gara del Maradona José Mourinho non usò giri di parole nel giudicare la conduzione di gara a dir poco insufficiente da parte del romagnolo.