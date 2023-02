Roma, infortunio Dybala: cosa filtra da Trigoria e il piano di Mou

La Roma si prepara ad affrontare il Salisburgo e spera di poter recuperare Dybala. Abraham ci sarà, grazie ad una speciale protezione,

La vittoria ottenuta ai danni del Verona domenica sera è ormai alle spalle. La concentrazione della Roma, infatti è interamente rivolta alla sfida in programma giovedì sera contro il Salisburgo. Un crocevia delicato, che determinerà il futuro dei giallorossi nell’Europa League.

All’andata si sono imposti gli austriaci con un gol di Nicolas Capaldo ed ora José Mourinho avrà bisogno di realizzarne almeno due per chiudere la pratica e strappare il passo per gli ottavi. Operazione, questa, che si preannuncia complessa. Il Salisburgo, in occasione della gara di andata, hanno dato dimostrazione di avere una difesa attenta poco incline a concedere spazi alla manovra offensive. Inoltre, dispone di una serie di calciatori rapidi e di grande qualità come ad esempio Nikolas Okafor.

Per ribaltare il risultato sarà quindi necessario mantenere i nervi saldi e ridurre al minimo gli errori. Il tecnico lusitano, intenzionato ad andare il più possibile avanti nel torneo, metterà in campo la migliore formazione possibile. L’impiego di Lorenzo Pellegrini, in tal senso, appare garantito. Il capitano, assente nell’ultimo turno di campionato per colpa di un affaticamento, ha recuperato e già da diversi giorni ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni.

Roma, un rebus le condizioni di Dybala

Più complicato dire, al momento, se Mourinho potrà impiegare anche Paulo Dybala fermato nella scorsa settimana un affaticamento al flessore sinistro. L’argentino, dal canto suo, vorrebbe esserci tuttavia i recenti controlli non hanno fornito tutte le rassicurazioni del caso.

L’ex Juventus, stando a quanto rivelato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, da venerdì alterna fisioterapie a lavoro differenziato per cercare di rientrare nella lista dei convocati. In panchina, si legge nel quotidiano, “dovrebbe andare di sicuro” ma per l’utilizzo “dipenderà anche dalle sensazioni che proverà nella rifinitura di domani”. La parola d’ordine in casa Roma è quindi cautela e a Dybala verrà concesso il via libera soltanto nel caso in cui dimostrerà di essere guarito al 100%. Questo, per evitare pericolose ricadute. Capitolo Tammy Abraham: l’inglese, alla luce del taglio alla palpebra inferiore dell’occhio sinistro, indosserà una speciale maschera protettiva. Simile, per intenderci, a quella di Victor Osimhen. La Roma si sta preparando. Il Salisburgo è avvertito.