Roma-Salisburgo, forfait ufficiale: “Assenza importante”

Uno dei titolari della gara non ci sarà a causa di un problema fisico che costringerà l’allenatore a correre ai ripari a poco tempo dalla gara

Domani alle 21.00 la Roma scende in campo contro il RedBull Salisburgo e cercherà di acciuffare il passaggio del turno in Europa League. La gara di andata non è andata al meglio per i giallorossi che speravano di arrivare a quella dello Stadio Olimpico con un pareggio. Nel finale di partita, però, Capaldo è riuscito a segnare di testa il gol dell’1-0, che ha permesso agli austriaci di conquistare il successo.

Nella gara di ritorno José Mourinho può contare senza ombra di dubbio sul pubblico dello Stadio Olimpico, che rappresenterà il dodicesimo uomo in campo. Per la gara di Europa League, infatti, l’impianto del Foro Italico sarà nuovamente sold out, continuando questa meravigliosa ondata di amore che è nata lo scorso anno dopo la riapertura degli impianti al 100%. Dopo quel giorno, i romanisti sono stati i più appassionati, come ricorda quella canzone di Lando Fiorini.

Intanto, per la partita il tecnico di Setubal spera di poter recuperare in tempo tutti i giocatori che nei giorni scorsi hanno creato qualche dubbio sulla loro forma fisica. Il primo è senza dubbio Tammy Abraham, che è stato sottoposto a un intervento di sutura per un taglio sotto la palpebra sinistra.

Roma-Salisburgo, Jaissle annuncia: “Non ci sarà”

L’attaccante inglese sta lavorando per farsi trovare pronto per la gara, dimostrando la sua determinazione a non voler abbandonare i compagni in un momento così delicato. Tra le fila del RedBull Salisburgo, invece, c’è un’assenza che è stata annunciata dal tecnico in conferenza stampa.

Come conferma Matthias Jaissle in conferenza stampa: “Fernando non sarà disponibile per la partita di domani. È un’assenza importante, che segna un punto di svolta. Ci mancherà la sua velocità, ma non voglio lamentarmi, mi fido della mia rosa, che è forte e ampia. Guardiamo avanti. Posso solo dire che giocherà un giocatore che nessuno si aspetta”.