Roma, Mourinho prepara la sorpresa: il top titolare contro il Salisburgo

Il tecnico della Roma Mourinho riflette sulla formazione da mandare in campo contro il Salisburgo. Possibile novità a centrocampo.

Le ultime prove generali, in vista del big match. La Roma si prepara alla gara di ritorno di Europa League, in programma giovedì alle ore 21. Dopo la sconfitta patita all’andata, i giallorossi avranno bisogno di almeno due reti per ribaltare il punteggio e strappare il pass per gli ottavi.

Per il club si tratta di una sfida delicata, da vincere a tutti i costi. La qualificazione, nonostante tutto, resta alla portata ma in campo sarà necessario evitare di commettere qualsiasi tipo di errore. La squadra, dal canto suo, è carica e pronta a compiere l’impresa. La formazione utilizzata da José Mourinho, al netto della possibile assenza di Paulo Dybala, sarà quella delle grandi occasioni. In difesa, quindi, conferma in blocco per il trio composto da Chris Smalling, Gianluca Mancini e Roger Ibanez.

A destra uno tra Rick Karsdorp e Zeki Celik mentre a sinistra agirà Nicola Zalewski. In mezzo, invece, potrebbe esserci una novità. Sì perché il tecnico lusitano, come rivelato oggi da ‘Radio Radio’, sta riflettendo sulla possibilità di schierare dal primo minuto Georginio Wijnaldum. L’olandese, rientrato l’11 febbraio nella gara pareggiata contro il Lecce, è apparso in crescita nelle ultime settimane e non è quindi da escludere che l’allenatore lo schieri titolare al posto di Nemanja Matic o Bryan Cristante.

Una decisione a riguardo verrà presa più avanti, a ridosso del fischio d’inizio. Wijnaldum, dal canto suo, si sente bene e freme dalla possibilità di mostrare il proprio valore anche nella città Eterna. Fin qui i problemi fisici lo hanno condizionato non permettendogli di raggiungere la forma migliore ma ora il peggio appare alle spalle.

La Roma conta molto su di lui in questo finale di stagione e spera che possa fornire un contributo concreto non soltanto in Europa League ma anche nella corsa verso un piazzamento in zona Champions. Il direttore generale Tiago Pinto, di recente, ha avviato i contatti con il Paris Saint Germain al fine di ottenere un rinnovo del prestito. Se ne riparlerà più avanti ma intanto i transalpini non hanno chiuso all’idea di accontentare la richiesta del manager giallorosso. La permanenza di Wijaldum nella capitale potrebbe quindi durare più del previsto. Ma per pensare al futuro c’è tempo. Adesso il mirino è puntato sul Salisburgo.