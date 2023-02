Pinto rompe gli indugi su Wijnaldum: decisione presa

Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi su Wijnaldum: il gm ha preso una decisione, ecco il prossimo passo

Il mercato da sette giorni esatti è chiuso. Ma con l’addio di Zaniolo ormai ad un passo, e con qualche rinnovo da far firmare, o qualche prestito da delineare per la prossima stagione, i pensieri di Pinto non vanno mai in vacanza. Anzi. Il gm portoghese, appena chiuderà l’operazione che porterà l’ex numero 22 della Roma al Galatasaray, si concentrerà soprattutto su un profilo, quello di Wijnaldum.

Intanto, la buona notizia, ve l’abbiamo data questa mattina: Gini ieri ha giocato con i ragazzi della Primavera e nel prossimo impegno di campionato, quello contro il Lecce, potrebbe rivedere il campo tantissimi mesi dopo la prima partita di campionato, quella contro la Salernitana, l’0unica fino al momento giocata dal centrocampista olandese arrivato alla Roma dal Psg in prestito. Un prestito che i giallorossi fino al momento non hanno mai potuto sfruttare visto il grave infortunio che ha colpito il giocatore. Ed è anche per questo che Pinto già che mossa fare per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, la decisione su Wijnaldum

Secondo le informazioni riportate da relevo.com infatti, il general manager della Roma non ha dubbi: cercherà in tutti i modi allungare l’accordo trovato la scorsa estate con i parigini. Anche se prima, visto che Wijnaldum va in scadenza nel 2024, lo stesso dovrebbe trovare un suo di accordo con il Psg. Oppure magari, in casa giallorossa, si tenterà la soluzione a titolo definitivo, sfruttando il fatto che l’olandese, è evidente, non rientra nei piani dei parigini.

Insomma, le prossime, anche su questo fronte, potrebbero essere settimane decisive per il futuro del centrocampista voluto da Mourinho la scorsa estate e che purtroppo lo Special One non ha praticamente mai avuto a disposizione. Ma adesso il conto alla rovescia, per vederlo in campo, è iniziato. Il vero innesto di gennaio.