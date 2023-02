Calciomercato Roma e Inter, accordo trovato: Juve nel vortice, Pinto prende nota

Calciomercato Roma, la fumata bianca è stata ormai raggiunta: intesa totale, affare definito in tutti i suoi aspetti. Le ultimissime.

Nelle ultime gare in Serie A José Mourinho è riuscito a trovare risorse importanti dalle corsie esterne. Nel corso dei prossimi mesi, però, si potrebbe provvedere ad un vero e proprio restyling delle due fasce. Pinto sta infatti monitorando diverse situazioni per provare a capire eventuali margini di manovra.

Per la corsia destra, ma non solo. Sebbene il caso Karsdorp sia rientrato, è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta intrigante per l’olandese Pinto non potrebbe non prenderla in considerazione. Anche l’out mancino potrebbe però assistere ad un vero e proprio stravolgimento. Non è un caso che la Roma abbia effettuato dei sondaggi esplorativi per diversi profili in giro per l’Europa, soprattutto se dovesse partire Spinazzola.

Calciomercato Roma, accordo Dortmund-Bensebaini: cosa cambia per Pinto

Tra i profili finiti nei radar della Roma c’era anche Ramy Bensebaini. Il terzino sinistro algerino, in realtà, non è mai stato un profilo caldeggiato in maniera importante dai giallorossi che però hanno seguito a debita distanza l’evolvere della situazione. Seguito con interesse da Inter e Juventus, Bensebaini avrebbe trovato un accordo di massima con il Borussia Dortmund secondo quanto riferito da footmercato.net: salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il club giallonero ha messo le mani su uno degli esterni sinistri dal rendimento più alto in Bundesliga nel corso delle ultime stagioni.

Si tratta di una notizia che, se presa singolarmente, può interessare marginalmente la Roma. In realtà l’accordo Borussia Dortmund-Bensebaini crea i presupposto per un effetto domino invitante. A questo punto, infatti, l’Inter sarà costretta a virare su un profilo alternativo per rinforzare la corsia mancina: e chissà che non possa ritornare in auge per i nerazzurri quel Guerreiro che piace anche alla Roma. Marotta potrebbe poi sferrare un assalto più convinto anche a Grimaldo, profilo che piace a diversi club di Serie A tra cui la Juventus. Scenario tutto da scoprire dunque, del quale seguiremo le evoluzioni nel corso delle prossime settimane.