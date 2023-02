La Roma riflette sulle prossime operazioni di mercato. Piace una delle rivelazioni del campionato ma la concorrenza non manca.

La Roma ha iniziato a scandagliare il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi di qualità da portare nella capitale in grado di tranquillizzare José Mourinho e aumentare la qualità complessiva della rosa a disposizione del tecnico lusitano. Diversi i profili seguiti dal direttore generale Tiago Pinto, intenzionato a potenziare tutti i reparti della squadra.

In difesa, ad esempio, il manager ha cerchiato in rosso i nomi di Evan N’Dicka, Perr Schuur e Federico Baschirotto. Il primo, travolto martedì scorso dal Napoli, non rinnoverà il contratto che lo lega all’Eintracht Francoforte ma piace sia al Barcellona che al Betis. La pista è ancora aperta, nessun accordo è stato firmato tuttavia, al momento, la strada che conduce alla fumata bianca appare lastricata di ostacoli.

Complicazioni che hanno spinto il dirigente a valutare la possibilità di ingaggiare l’olandese, ambientato subito al meglio nel calcio italiano. Il Torino vorrebbe tenerlo. Intanto, però, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Si parte da almeno 40 milioni ma il presidente Urbano Cairo spera di incamerare una cifra ancora superiore alla luce delle tante squadre che hanno cominciato a chiedere informazioni sul conto dell’ex Ajax. Baschirotto, rispetto a Schuurs, ha una valutazione decisamente inferiore ma anche in questo caso la concorrenza non manca.

Roma, occhi puntati sul top del Lecce

Sempre a Lecce gioca un altro calciatore finito nel mirino dei giallorossi, ovvero Morten Hjulmand. Il classe 1999, nonostante la giovane età, si imposto nella squadra di Marco Baroni diventandone il leader carismatico tecnico. Per lui, in totale, 5 assist in 22 presenze complessive e una serie di prestazioni eccellente che hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino.

Il Lecce, per ora, se lo coccola. “Mi piace dire che si sta confermando in A così come andò benissimo in B. Fa la differenza e non ha patito il passaggio di categoria” ha affermato nel corso di un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ il presidente Saverio Sticchi Damiani. Il quale, al termine dell’attuale stagione, lo lascerà andare via. A patto, però, di ricevere un’offerta da almeno 20 milioni. La Premier League ha fatto dei sondaggi. Pinto, invece, resta alla finestra in attesa di farsi avanti in maniera concreta. Il Lecce, dal canto suo, si sfrega le mani. Le possibilità che in estate si scateni un’asta al rialzo sono decisamente alte.