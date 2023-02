Calciomercato Roma, osservato speciale: Conte manda gli scout

Il tecnico del Tottenham ha deciso di inserirsi nella corsa per un giocatore che fa gola alla Roma in vista del prossimo calciomercato

Con il ritorno di febbraio sono tornate anche le competizioni della Uefa, con Champions, Europa e Coneference League che infiammano le serate infrasettimanali. Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sulla coppa dalle grandi orecchie, che offre sempre un grande spettacolo, ma anche le altre due competizioni non scherzano. Nella sorella minore, ormai figlia di mezzo, c’è la Roma che stasera cercherà di passare il turno contro il RedBull Salisburgo.

E mentre Mourinho si concentra sulla partita dello Stadio Olimpico, che con il solito sold out vuole spingere i giallorossi alla vittoria, Tiago Pinto pensa al mercato. Nonostante la finestra invernale si sia conclusa circa tre settimane le trattative corrono veloci e in questi mesi è fondamentale preparare l’estate. Le occasioni per fare bene sono molte, visti i tanti giocatori che si liberano a giugno a parametro zero. Proprio questa situazione è favorevole per la Roma che deve sempre stare attenta al bilancio.

Il settlement agreement, infatti, ha imposto delle regole ferree ai giallorossi, che già a gennaio hanno avuto le mani legate per il calciomercato. Solo due giocatori sono arrivato nel primo mese del 2023. Si tratta di Ola Solbakken, ufficializzato prima di gennaio, e Diego Llorente, in prestito dal Leeds.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Ndicka

Uno degli obiettivi della Roma è migliorare la difesa, nonostante l’arrivo del centrale spagnolo. Mourinho chiedeva da tempo un nuovo innesto per il reparto arretrato e finalmente lo ha ottenuto. Per giugno, però ci sono alcuni giocatori nel mirino. Uno di questi è Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Frankfurt, che ha attirato l’attenzione di molti club

Come riporta 90min.com, il centrale classe 1999 è finito nel mirino del Tottenham, che ha intenzione di rinforzare la retroguardia. Antonio Conte non sta perdendo tempo e ha sfruttato la gara di martedì tra Napoli e Francoforte per far visionare il giocatore. Ndicka è un obiettivo degli Spurs per l’estate e Pinto deve stare attento per non perdere terreno su di lui.