Calciomercato Roma, non gioca più: svendita totale e ritorno di fiamma Pinto

Calciomercato Roma, il calciatore non rientra nei piani del tecnico in vista della sessione estiva. Tiago Pinto può arrivare a dama con il ritorno di fiamma.

La sessione di calciomercato invernale è stata giudicata negativa da Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager giallorosso ha sottolineato pubblicamente la propria insoddisfazione dopo la finestra di riparazione. Il dirigente ex Benfica è a caccia di riscatto in vista della sessione estiva, e potrebbe accontentare José Mourinho con il ritorno di fiamma. La scelta del tecnico sembra chiara: il calciatore non rientra nei piani della squadra.

Archiviata, non senza ostacoli, la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto è già tempo di progettare la sessione ordinaria. Sono tanti i nodi da sciogliere per il general manager giallorosso, a partire dalla questione dei rinnovi contrattuali. Le situazioni più stringenti riguardano il futuro di Chris Smalling e Stephan El Shaarawy, entrambi in scadenza a giugno. Mentre per quel che riguarda i nuovi arrivi c’è una pista in Spagna che potrebbe riaccendersi improvvisamente per il general manager portoghese. Il calciatore non rientra nei piani del tecnico, ora può lasciare il club con uno sconto sulla valutazione del cartellino.

Calciomercato Roma, Ancelotti mette alla porta Odriozola: ritorno di fiamma giallorosso?

Riflettori accesi sul futuro del terzino Alvaro Odriozola, a gennaio indicato come una delle prime scelte per la corsia di destra della Roma. Lo spagnolo classe ’95, ha ben figurato la scorsa stagione in Serie A con la maglia della Fiorentina. Lo stesso non si può dire dopo il suo ritorno in casa Real Madrid, mister Carlo Ancelotti continua ad utilizzarlo col contagocce in questa stagione.

Come sottolinea il sito Bernabeu Digital il tecnico dei Blancos non ha intenzione di far rientrare il laterale ex Fiorentina nei piani del Real la prossima stagione. Ecco perché il suo addio viene dato per scontato, e dopo una stagione da gregario, la sua valutazione potrebbe essere decisamente contenuta. Tiago Pinto sembrava pronto a piombare sul terzino in caso d’addio a Rick Karsdorp, poi non materializzatosi. Anche la Juventus è stata segnalata sul profilo dello spagnolo, in estate può cambiare tutto.