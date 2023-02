Messaggio a Pinto e Mourinho: Corvino dice sì alla Roma

Roma, arriva il verdetto sull’operato stagionale di Tiago Pinto e José Mourinho. Pantaleo Corvino non ha dubbi sul giudizio intorno alla coppia portoghese

La Roma questa sera è attesa da una sfida delicatissima in Europa League. La squadra giallorossa dovrà ribaltare la sconfitta patita in Austria nei play off della competizione europea, contro il Salisburgo. José Mourinho ha invocato il clima delle notti di Conference League dello scorso anno allo stadio Olimpico. In attesa della sfida da dentro o fuori arriva un verdetto senza appello sul bilancio stagionale dello Special One e del connazionale Tiago Pinto.

Pantaleo Corvino è sotto i riflettori della Serie A per quanto bene sta facendo il suo Lecce. Il direttore sportivo ha messo insieme una squadra che finora è stata una vera e propria rivelazione nel campionato italiano, basti pensare agli ultimi risultati. I salentini hanno prima fermato in casa proprio la Roma di José Mourinho, poi sono riusciti a vincere sul campo dell’Atalanta. La compagine pugliese ha mescolato le carte nella lotta al posto Champions League in Serie A. Il direttore sportivo è stato applaudito da molti addetti ai lavori per la qualità della rosa messa insieme con costi decisamente contenuti.

Roma sotto esame, Pantaleo Corvino promuove Mourinho e Tiago Pinto

Sono tanti i giocatori rivelazione del Lecce di Corvino. A partire dal portiere Falcone, tra i migliori in campo nella sfida alla Roma, passando per il roccioso difensore Baschirotto ed il centrocampista danese Morten Hjulmand. Quest’ultimo è stato accostato anche alla Roma di Pinto e Mou.

Il direttore sportivo dei salentini è stato intervistato in esclusiva da TV PLAY. Tra i passaggi del ds anche un giudizio senza alcun dubbio sull’operato stagionale di Tiago Pinto e José Mourinho, promossi a pieni voti da Corvino. Il direttore sportivo così si è espresso: “La Roma mi sta piacendo molto, sia in campo con Mourinho, sia fuori con Tiago Pinto. Apprezzo molto l’operato in termini di risultati visto che sta lottando per il secondo posto.” Ancora sul gm portoghese della Roma: “Ricordiamo che Pinto ha dovuto lavorare entro alcuni paletti stabiliti per il Fair Play Finanziario non dovuti alla sua gestione, quindi nonostante questi limiti è stato fatto un ottimo lavoro che apprezzo tanto.“