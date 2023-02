Roma-Salisburgo, rebus Dybala-Abraham: ultima chance

I due giocatori della Roma rischiano di saltare la partita contro il Salisburgo in programma stasera alle 21.00 allo Stadio Olimpico

Oggi è il grande giorno, una partita di grande importanza aspetta la Roma che alle 21.00 sarà impegnata allo Stadio Olimpico. L’avversario della serata è il RedBull Salisburgo, che vuole passare il turno in Europa League, forte anche del vantaggio nella gara di andata. Gli austriaci sono riusciti a vincere 1-0 nella gara di giovedì scorso, con un gol nel finale che non ha rispecchiato l’andamento della partita.

Per la partita di ritorno Mourinho si aspetta sempre un a partita aperta, con gli uomini di Jaissle che cercheranno di giocarsela fino alla fine. Come affermato dallo Special One in conferenza stampa, la filosofia di gioco degli austriaci lo porta a pensare che cercheranno comunque di attaccare per tutta la partita e non si accontenteranno dello 0-0. Il vantaggio, infatti, è minimo e non permette ai biancorossi di stare tranquilli.

Una domanda allo Special One è stata posta anche sulle condizioni di Pellegrini, Dybala e Abraham. Mentre il primo non preoccupa, per gli altri due ci sono alcuni dubbi. Il primo ha abbandonato il terreno di gioco alla ripresa nella gara di andata contro gli austriaci. Il secondo, invece, ha subito un infortunio all’occhio nella partita con il Verona.

Roma-Salisburgo, oggi test decisivo per Dybala e Abraham

La loro situazione è in dubbio e Mourinho spera di poterli riabbracciare oggi in vista della partita. Il loro impegno è di sicuro fondamentale per riuscire a passare il turno, ma non è sicuro che possano scendere in campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, stamattina verrà effettuato un test per verificare le condizioni dei due giocatori. La noia muscolare di Dybala potrebbe essere stata risolta in una settimana, ma solo il provino di questa mattina a Trigoria darà la risposta definitiva. La maschera che porta Tammy, invece, non è affatto comoda e giocare con un dispositivo simile renderebbe di sicuro tutto più difficile. La loro convocazione, però, potrebbe avvenire lo stesso.