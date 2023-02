Roma, show Mourinho nel post-partita: “Dietro di me dormono” – VIDEO

L’allenatore della Roma ha parlato al termine della partita contro il RedBull Salisburgo in Europa League vinta 2-0 grazie a Belotti e Dybala

Le conferenze stampa di Mourinho sono state sempre un momento atteso dai proprio tifosi e da quelli avversarsi. Lo Special One ha fatto della comunicazione uno dei punti cardini della sua carriera e ci sono tante citazioni che sono diventate un vero e proprio tormentone. Molte frecciatine dell’allenatore portoghese sono rimaste nell’immaginario collettivo e l’arte con cui è in grado di scoccarle affascina tutti.

Ieri sera il tecnico ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di Europa League contro il Redbull Salisburgo, sconfitto 2-0 allo Stadio Olimpico. La spinta dei tifosi ha permesso ai giallorossi di trovare il doppio vantaggio nel primo tempo, proprio sotto la Curva Sud. Le reti di Belotti e Dybala hanno fatto esplodere di gioia l’impianto del Foro Italico, che ha festeggiato per il passaggio del turno.

Al termine del match, lo Special One ha incontrato i giornalisti per parlare della partita. secondo il tecnico di Setubal è stata una bella gara, controllata in modo tranquillo, nonostante il risultato non fosse molto ampio. Poi c’è stato il tempo di elogiare sia Wijnaldum, sia Belotti. Il primo porta musica diversa in campo, mentre il secondo ha lavorato tanto e ha meritato la standing ovation dei 62.000 dell’Olimpico.

Roma, Mourinho show: “In Monte Mario avranno mangiato tanto”

Nonostante l’ottimo risultato in uno stadio da favola, Mourinho ha voluto scoccare una delle sue classiche frecciatine a una fetta di pubblico che secondo lui resta silenziosa. Non è la prima volta che il portoghese cerca di punzecchiare questa parte di tifoseria e ora è tornato a farlo.

In conferenza stampa, infatti, José ha parlato di una fetta di pubblico che non canta, tifosi che risiedono alle sue spalle. Un chiaro messaggio agli occupanti della Tribuna Monte Mario che, come ha affermato l’allenatore, ha un profilo di questo tipo. Ai giornalisti ha affermato: “La Curva è tornata, mentre dietro di me continua a dormire, ma è il loro profilo. Magari hanno mangiato tanto e bene prima della partita o all’intervallo. Sappiamo che lì c’è un profilo diverso“.