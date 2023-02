Calciomercato Roma, l’amico porta Modric: pacchetto “Galactico”

La Roma resta alla finestra per Modric ma la pista che conduce verso la fumata bianca si è complicata. C’è una maxi offerta sul tavolo.

José Mourinho, in occasione dell’atteso faccia a faccia con i Friedkin, chiederà precise garanzie tecniche per restare sulla panchina della Roma anche nella stagione 2023. Il club proverà quindi a tranquillizzarlo, ingaggiando rinforzi di qualità. Il sogno, in particolare, risponde al nome di Luka Modric.

Il croato, come noto, è legato al Real Madrid fino al termine della stagione e non è ancora chiaro cosa accadrà. Il classe 1985 originario di Zadar, dal canto suo, vorrebbe prolungare la propria esperienza alla Casa Blanca ma fin qui i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il club, in particolare, al momento non ritiene la trattativa in questione una priorità e ha fatto sapere all’entourage del calciatore di essere disposta ad avviare i contatti soltanto a patto che il calciatori rinunci alla Nazionale.

Uno scenario poco gradito da Modric, molto legato alla selezione del proprio Paese. A marzo risponderà regolarmente alla convocazione del Ct Zlatko Dalic mentre in estate proverà a guidare in campo i propri compagni alla conquista della Nations League, in programma tra il 14 e il 18 giugno. Il suo futuro, come detto, è un rebus e sono diverse le squadre che hanno iniziato a muoversi al fine di approfittare di questo stallo.

Roma, si complica la strada verso Modric

Nei giorni scorsi a fare un sondaggio era stato il Tottenham mentre in queste ore ci ha pensato l’Al Nassr a proporsi in maniera concreta. Il club non vuole accontentarsi di Cristiano Ronaldo e nella prossima estate proverà a prendere pure Modric. Come? Attraverso una duplice strategia.

In primis al calciatore, stando a quanto riportato da ‘Diario Marca’, verrà proposto un maxi ingaggio. Cifre monstre, alla portata di nessun’altra società. In secondo luogo, per convincerlo ad accettare il trasferimento, l’Al Nassr tenterà di acquistare anche Sergio Ramos (grande amico proprio di Modric). Le interlocuzioni sono destinate ad intensificarsi a stretto giro di posta. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra ma intanto ha cominciato a valutare diversi piani B. La strada che conduce al fenomeno croato appare sempre di più in salita.