Calciomercato Roma, tentazione Modric: ecco il nuovo ’10’

Calciomercato Roma, intreccio stellare e tentazione Luka Modric a parametro zero. Dalla Spagna non hanno dubbi: ecco il nuovo ‘numero 10’

Il futuro di Luka Modric al Real Madrid è ancora un rebus da risolvere. Il centrocampista croato, protagonista anche in Qatar con la propria nazionale, è ancora in scadenza di contratto in vista della prossima estate. La notizia che rimbalza dalla Spagna può aprire nuovi scenari a sorpresa per il calciatore numero 10 della squadra di Carlo Ancelotti. C’è l’intreccio stellare con l’erede della maglia del croato, ma occhio al blitz dalla Premier League.

Il rapporto tra il Real Madrid e Luka Modric potrebbe interrompersi nei prossimi mesi. Il centrocampista croato è ancora in scadenza di contratto con la squadra spagnola e durante il Mondiale in Qatar venne accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Mentre il classe ’85 continua ad impressionare in campo, non è passata inosservata la sua prestazione nella cinquina che il Real ha rifilato al Liverpool, il suo futuro con la casacca dei Blancos continua ad essere un’enigma in vista della sessione estiva. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna provano a dissipare la nebbia intorno al futuro del centrocampista croato, dalla stagione 2012-13 in forza al Real Madrid.

Calciomercato Roma, Bellingham erede di Modric al Real: Conte piomba sul croato

Dopo oltre 460 gare in maglia Real Madrid a fine stagione Luka Modric potrebbe lasciare a parametro zero il club spagnolo. Dal paese iberico non hanno dubbi sulla volontà di Florentino Perez, che avrebbe già individuato il nuovo numero ’10’ per i Blancos. Il presidente del Real Madrid ha intenzione di tentare il tutto per tutto per aggiudicarsi la stella inglese Jude Bellingham.

Secondo quanto sottolinea il sito spagnolo Eldesmarque, Perez avrebbe rinviato a fine stagione l’incontro decisivo per il futuro di Modric. Ma a vestire la sua maglia numero 10 potrebbe essere proprio l’asso inglese Jude Bellingham, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per una cifra monstre. In caso di fumata bianca con l’inglese il futuro di Modric potrebbe prevedere il divorzio dal Real Madrid, ma attenzione alla concorrenza di Antonio Conte. Il media iberico sottolinea come il Tottenham abbia intenzione di riportare il croato in Premier, già dal 2008 al 2012, con la maglia degli Spurs.