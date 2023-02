Ossessione Mourinho, lo spingono al Chelsea: “È il loro uomo”

Calciomercato Roma, nuova sentenza che scuote i giallorossi sul futuro di Josè Mourinho. Ritorno di fiamma in vista per lo Special One, la sentenza del grande ex

La Roma ha centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League, grazie alla rimonta casalinga ai danni del Salisburgo. La squadra allenata da José Mourinho ha sfornato una prova matura ed efficace, liquidando per 2-0 la pratica austriaca ed avanzando nella competizione europea. Nel frattempo dall’Inghilterra arriva una sentenza che gela i tifosi giallorossi sul futuro dello Special One: “É il loro uomo”.

Archiviata al meglio la pratica Salisburgo, la Roma è pronta a tuffarsi a capofitto nella lotta al quarto posto in Serie A. La squadra giallorossa scenderà in campo martedì pomeriggio, in trasferta allo stadio Zini della Cremonese. Domani sera ci sarà lo scontro diretto tra Milan ed Atalanta, e per la squadra di José Mourinho sarà fondamentale conquistare i tre punti in casa dei grigiorossi, fanalino di coda in Serie A. In attesa della delicata sfida c’è un verdetto dall’Inghilterra che scuote i tifosi della Roma circa il futuro del proprio allenatore, il cui contratto scade nell’estate del 2024 in casa giallorossa. Ecco il messaggio dell’ex calciatore del Chelsea, allenato a Londra proprio dallo Special One.

Calciomercato Roma, Mourinho nei radar del Chelsea: “È il loro uomo”

A parlare della suggestione ritorno Mourinho per la panchina del Chelsea è stato Glen Johnson, ex terzino dei Blues dal 2003 al 2007. Quattro anni fa l’addio al calcio giocato, nelle scorse ore è tornato a parlare della situazione legata alla panchina della squadra londinese.

L’ex terzino ha parlato del possibile ritorno di Mourinho a Londra, indicandolo come possibile successore di Graham Potter. Glen Johnson ha pochi dubbi al riguardo: “Se sostituisse Potter, Jose Mourinho attraverserebbe la porta e attirerebbe tutta l’attenzione dei giocatori. E in tre anni potrebbe vincere il titolo. Ma Mourinho non resterebbe cinque anni, quindi tutto dipende da quale sarà il progetto della proprietà.” L’ex terzino continua: “Se vogliono il successo immediato, allora Mourinho è il loro uomo, ma se vogliono competere per i prossimi 10 anni, allora Graham Potter è l’uomo giusto.”