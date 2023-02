Cremonese-Roma, Mou cala il doppio jolly: non è mai successo prima

La Roma si prepara alla sfida contro la Cremonese, fanalino di coda in Serie A. Mourinho pronto a calare un doppio jolly.

La Roma si rituffa sul campionato. La vittoria ottenuta ai danni del Salisburgo, oltre a consentire di strappare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, ha fatto tornare il buonumore ai giallorossi. Adesso l’obiettivo del club è quello di battere pure la Cremonese, in modo tale da allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

La trasferta sul campo dei grigiorossi è in programma martedì 28 febbraio alle ore 18.30. I padroni di casa, al momento, occupano l’ultimo posto in classifica a -10 dallo Spezia diciassettesimo e sono ancora alla ricerca del primo successo in Serie A. Gli unici trionfi stagionali (2) sono arrivati in Coppa Italia, contro il Napoli e proprio la Roma. Per il resto, il bilancio comprende soltanto 9 pareggi e ben 14 sconfitte. Un ruolino di marcia critico, che obbligherà la squadra allenata da Davide Ballardini a cambiare presto marcia per evitare l’immediata retrocessione nel torneo cadetto.

I capitolini, dal canto loro, sono terzi insieme al Milan e puntano ad agganciare l’Inter seconda +3 a stretto giro di posta. La formazione iniziale presenterà delle novità rispetto a quella di giovedì, in primis perché mancherà lo squalificato Chris Smalling. Al suo posto, dovrebbe giocare Marash Kumbulla che fin qui non ha del tutto convinto il mister lusitano. A centrocampo, invece, spazio al ritrovato Georginio Wijnaldum.

Roma, Wijnaldum titolare contro la Cremonese

L’olandese tra Lecce, Verona e Salisburgo ha accumulato minuti importanti nelle gambe avvicinandosi alla forma migliore. I problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per gran parte della stagione sono stati ormai smaltiti, con l’ex Paris Saint Germain intenzionato a riprendersi le luci della ribalta.

Mourinho, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, sta valutando l’idea di affidargli una maglia da titolare così da far rifiatare lo stakanovista Nemanja Matic. Una decisione definitiva verrà presa soltanto più avanti ma intanto sia Kumbulla (in vantaggio rispetto a Diego Llorente) che Wijnaldum fremono. Il doppio jolly inedito, teso a sorprendere la Cremonese e continuare a dare la caccia ad un piazzamento in zona Champions League, è pronto. La Roma non vuole fermarsi. Servono nuovi successi pet tranquillizzare Mourinho e centrare gli obiettivi prefissati nella scorsa estate.