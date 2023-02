Bonus alla firma e nuova rottura: Roma-Juventus, telenovela (in)finita

Nuovo intreccio di calciomercato in vista per Roma e Juventus. La richiesta di bonus alla firma porta ad una nuova rottura: la telenovela è (in)finita

La Serie A si appresta a vivere la ventiquattresima giornata in calendario. Tra poche ore il Napoli aprirà il nuovo turno, sul campo dell’Empoli. Turno che si chiuderà di martedì, con le sfide prima della Roma e poi della Juventus. Giallorossi e bianconeri sono pronti ad aprire nuovi scenari di calciomercato su un obiettivo comune, il bonus richiesto alla firma può far saltare il banco e riaprire i giochi per le due società italiane.

La telenovela è (in)finita? Pare di sì, perché si apre un nuovo capitolo dalla Spagna sul futuro di un calciatore a lungo accostato alla Serie A. L’intreccio tra Roma e Juventus può riaccendersi in vista della sessione estiva di calciomercato. Nuova rottura tra il club e l’entourage del calciatore, che avrebbe richiesto un bonus di troppo per arrivare alla firma del rinnovo contrattuale. Dalla Liga non sembrano avere dubbi a riguardo: il rinnovo può saltare definitivamente ed il colpaccio a zero in Serie A può tornare di strettissima attualità, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, Roma e Juventus alla finestra: nuova rottura Real Madrid – Asensio

Fari puntati sul futuro di Marco Asensio in casa Real Madrid. Il fantasista classe ’96 è assistito dal portoghese Jorge Mendes e la trattativa per il rinnovo con i Blancos sembra nuovamente arenata. L’ex Maiorca ha il contratto in scadenza questa estate ed il suo profilo può tornare d’attualità per la trequarti della Roma e della Juventus.

Secondo quanto filtra dalla Spagna la rottura tra Asensio ed il Real Madrid è avvenuta per le richieste di bonus del calciatore. Stando a quanto riporta il sito Elnacional.cat, il calciatore avrebbe richiesto un premio da 10 milioni di euro alla firma sul rinnovo del contratto. Per il media iberico il patron del Real, Florentino Perez, considera la richiesta spropositata e potrebbe portare alla fumata nera decisiva circa il rinnovo del calciatore mallorchino. Il nome del classe ’96 può tornare d’attualità, a parametro zero, sia per la Roma che per la Juventus.