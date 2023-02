Calciomercato Roma, colpaccio firmato Mendes: Barcellona fuori dai giochi

Calciomercato Roma, dietro la regia di Jorge Mendes può arrivare il colpaccio a parametro zero. Il Barcellona è fuori dai giochi, ecco le ultimissime dalla Spagna

Il calciomercato invernale in casa Roma non ha regalato scossoni in entrata, mentre in uscita c’è stato l’addio in extremis a Nicolò Zaniolo. L’ex numero 22 ha raggiunto il Galatasaray con la sessione invernale ormai chiusa per Tiago Pinto, che può cercare il riscatto in estate. Dietro le manovre di Jorge Mendes può riaccendersi una pista stellare in attacco, con il Barcellona fuori dai giochi. occhio però alla concorrenza per Pinto.

Jorge Mendes può accendere la sfida su un parametro zero di livello in Serie A e non solo. Secondo le ultime informazioni che giungono dalla Spagna, il Barcellona di Xavi si sarebbe defilato dalla corsa. Il club catalano nei mesi scorsi sembrava il più accreditato alla firma a costo zero, mentre ora la situazione è rapidamente mutata. Il procuratore del calciatore è il portoghese Jorge Mendes, che potrebbe favorire José Mourinho nella corsa al colpaccio a zero in Serie A. Anche Milan e Juventus possono tornare a sgomitare dopo il via libera del Barcellona, mentre insiste la pista Arsenal in Premier League.

Calciomercato Roma, tentazione Asensio in Serie A: il Barcellona si defila

Secondo quanto filtra dalla Spagna il Barcellona si sarebbe ritirato nella corsa a zero per Marco Asensio. L’attaccante spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e Jorge Mendes lo aveva proposto ai rivali storici la scorsa estate. Ora il club catalano avrebbe deciso di mollare la presa definitivamente, per non acuire i rapporti con il Real ed evitare scippi a parametro zero a loro volta.

Questa sorta di tregua in Liga, come sottolineato dal sito Elnacional.cat, servirebbe a scongiurare l’assalto dei Blancos ai calciatori in scadenza con il Barcellona. La pista Asensio può riaccendersi dunque in Serie A, dove Milan, Juventus e Roma stanno cercando rinforzi di qualità nel settore di campo, meglio se a costo zero. Ma, secondo quanto filtra dal paese iberico, al momento in prima fila per il classe ’96 sembra esserci l’Arsenal di Arteta.