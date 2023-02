Calciomercato Roma, Smalling tra rinnovo e addio: c’è la fila in Premier

Calciomercato Roma, c’è la fila in Premier League per il suo ingaggio. Gli ultimi aggiornamenti dopo l’annuncio in diretta di Chris Smalling.

Come sovente evidenziato e come emerso dall’atteggiamento dello stesso Mourinho, il mondo giallorosso tutto deve restare concentratissimo sui tanti impegni che attendono la squadra in questa parentesi non poco delicata e potenzialmente impattante su quelle che saranno le valutazioni di fine anno.

Fino a questo momento, al netto delle diverse delusioni giunte nella prima parte di campionato, la squadra sta seguendo un iter pressoché rettilineo, seppur macchiato in alcuni momenti da eventi non felicissimi. Il più recente è certamente rappresentato dall’eliminazione in Coppa Italia agli inizi di febbraio, abbattutasi come una vera e propria tempesta su una Capitale che, nonostante la sconfitta di Napoli, aveva palesato un buono stato di salute.

Fino a quel momento, sempre escludendo lo scacco in trasferta contro Spalletti, la compagine giallorossa non aveva mai perso nel nuovo anno e presentava tutti i presupposti per poter continuare degnamente anche il percorso in Coppa Italia.

Calciomercato Roma, Smalling tra rinnovo e Premier League

La caduta in casa contro i grigiorossi rappresenta fin qui l’unico vero e grande rammarico di questa parentesi post Qatar, caratterizzata comunque da una resa importante da parte di Pellegrini e colleghi, bravi a reagire molto bene anche dopo l’eliminazione inflitta loro da Ballardini.

Avvicinandoci a questi ultimi giorni, poi, va ricordato come la meritatissima qualificazione agli ottavi di Europa League abbia aperto una fase ricchissima di gare e che vedrà la Roma a dir poco impegnata nelle prime tre settimane di marzo.

Giusto lasciare al campo responsi e sentenze, con la consapevolezza che il futuro dipenderà con ogni probabilità anche da quanto raccolto in una fase che presenta tutti gli ingredienti per essere definita importantissima, se non decisiva.

Restando sul presente, senza perdere di vista il futuro, si ricordi come poco prima del fischio di inizio contro il Salisburgo fosse arrivato l’ importante e rassicurante annuncio in diretta di Chris Smalling. Le parole del difensore hanno confortato non poco una piazza consapevole di dover attendere per comprendere il futuro di personaggi quali Mourinho o Dybala, tra i vari.

Lo stesso 21, alla vigilia della trasferta austriaca, aveva con le sue dichiarazioni creato invece una sorta di legame con lo Special One che sembra lasciar intendere in modo preoccupante come il destino dell’uno impatterà anche sull’altro. Troppo prematuro però imbatterci in previsioni o sentenze. Piuttosto, si sottolinei come il futuro del prima citato Smalling, al netto delle dichiarazioni di cui detto sopra, resta ancora da stabilire.

La situazione contrattuale del difensore permette lui di esercitare un prolungamento automatico ma gli interessi giunti nei suoi confronti non possono essere snobbati. In particolar modo se provenienti da quella fascinosa Premier League a lui ben nota e presso la quale la lista delle interessate sarebbe a dir poco corposa. Secondo 90min.com, sul 6 di Mourinho ci sarebbero infatti Fulham, Everton, Leicester e West Ham.