Calciomercato Roma, boomerang Ziyech: l’hanno fatto ancora

Calciomercato Roma, effetto boomerang sul futuro di Hakim Ziyech. Ecco come cambia il futuro del fantasista marocchino: l’hanno fatto di nuovo.

Riflettori accesi sul futuro del marocchino Hakim Ziyech. Il fantasista classe ’93 a gennaio è stato ad un passo dal passaggio al PSG in Ligue 1. Il calciatore poi è rimasto al Chelsea per intoppi burocratici, mentre anche Tiago Pinto era uscito allo scoperto svelando le mosse della Roma. Ora il futuro del talentuoso trequartista può conoscere un nuovo punto di svolta.

Durante la sessione di calciomercato invernale Tiago Pinto ha contattato l’agente di Ziyech. Il general manager è uscito allo scoperto dopo la chiusura della finestra invernale, indicando nel marocchino il perfetto erede di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa. L’addio all’ex numero 22 però si è consumato troppo tardi, con l’epilogo in Turchia a calciomercato chiuso per la Serie A. Mentre il marocchino era virtualmente passato al PSG, poi è tutto sfumato per intoppi burocratici in casa Chelsea. Ora, in vista della sessione di calciomercato estiva, c’è uno scenario che si ripete per il futuro del talento marocchino.

Calciomercato Roma, futuro Ziyech: nessun interesse del Bayern Monaco

Il classe ’93 è stato accostato a molte squadre. In Serie A Roma e Milan sembravano le più agguerrite, mentre il PSG era arrivato praticamente alla firma nelle ultime ore di calciomercato invernale. Tra le tante piste accostate al calciatore marocchino era spuntata anche l’opzione Bayern Monaco in Bundesliga.

Ora, secondo quanto rilancia Bild dalla Germania la pista bavarese sembra defilarsi per il fantasista del Chelsea. Secondo quanto sottolineato dal media tedesco infatti i piani estivi del Bayern sarebbero altri. I bavaresi non avrebbero bisogno di rinforzi nel settore, avendo stelle del calibro di Kingsley Coman, Sane, Mane e Gnabry. Dunque il Bayern Monaco non avrebbe alcun interesse ad iscriversi alla corsa per Ziyech, con uno scenario che si ripresenta alla porta per il talento marocchino. Per l’ennesima volta una grande squadra accostata al suo futuro sembra pronta a defilarsi senza mezzi termini dalla corsa. In ogni caso il Chelsea sembra esser pronto a cedere il fantasista in estate, chissà che Tiago Pinto non voglia tentare di nuovo il colpaccio a trequarti.