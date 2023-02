Calciomercato Roma, altri due milioni subito: bianconeri scatenati

Il club ha deciso di fare una proposta alla Roma per il giocatore in vista della finestra estiva di calciomercato che arriva tra pochi mesi



Il campionato avanza lento verso la sua conclusione con il Napoli che sembra non fermarsi più. Nella ventiquattresima giornata Osimhen e compagni sono riusciti a vincere ancora, con l’Inter che, invece, ha perso contro il bologna permettendo al gruppo di Spalletti di allungare. La Roma giocherà il suo turno martedì sera alle 18.30, con la Cremonese che ospita i giallorossi dopo la vittoria in Europa League.

Mentre Mourinho pensa solo a concludere al meglio questa stagione, con gli obiettivi della Serie A e della coppa della Uefa ancora in piedi. Il quarto posto nel campionato italiano, infatti, per adesso è al sicuro e solo un buon cammino da qui fino al termine della stagione permetterà ai giallorossi di tornare in Champions. La quarta piazza, infatti, significa partecipare al torneo della coppa dalle grandi orecchie e adesso Pellegrini e compagni sono terzi.

L’Europa League è ancora in piedi in seguito alla vittoria contro il RedBull Salisburgo allo Stadio Olimpico, che ha spinto la Roma al 2-0. Dybala e Belotti sono stati i marcatori della serata che ha visto gli austriaci uscire dalla competizione dopo l’1-0 dell’andata. E mentre Mourinho si preoccupa di inseguire i traguardi prefissati, Tiago Pinto pensa al calciomercato con un’offerta arrivata sulla propria scrivania.

Calciomercato Roma, offerta per El Shaarawy: c’è il rilancio

Il general manager della Roma, infatti, deve stare attento perché nelle ultime settimane alcune squadre stanno guardando con interesse ai giocatori giallorossi, soprattutto quelli in scadenza di contratto. Uno di questi è Stephan El Shaarawy, che potrebbe lasciare a zero la squadra in estate.

Il Faraone ha attirato l’attenzione del Besiktas che, come riporta Fanatik.com.tr, sta aspettando una risposta da parte della Roma. I bianconeri della Turchia, infatti, vogliono prendere l’ex Milan prima dell’arrivo dell’estate e prima della scadenza del suo contratto. Per questo motivo si sono fatti avanti adesso, con i campionati ancora in corso. Una prima proposta era stata rispedita al mittente, ma il Besiktas non molla l’osso e ha deciso di offrire altri due milioni in più per prendere il giocatore.