Calciomercato Roma, Modric e Cristiano Ronaldo di nuovo insieme

Il centrocampista croato del Real Madrid, finito nel mirino della Roma per il prossimo calciomercato, potrebbe ritrovare il portoghese

Nella mente di Mourinho e dei tifosi della Roma c’è solo il campionato, con la Cremonese che si avvicina dopo la partita infrasettimanale di Europa League. I giallorossi, infatti, hanno giocato contro il RedBull Salisburgo giovedì allo Stadio Olimpico vincendo 2-0 e raggiungendo il passaggio del turno. Ora, per la ventiquattresima giornata di Serie A, tocca ai grigiorossi affrontare Dybala e compagni. La partita è in programma martedì alle 18.30, per permettere ai giocatori di riposare.

Mentre lo Special One pensa a preparare al meglio il campionato, c’è chi a Trigoria pensa già alla prossima stagione. Si tratta di Tiago Pinto, che è con la mente già al calciomercato estivo. Questo per la Roma sarà fondamentale per cercare di migliorare la rosa a disposizione dello Special One, che vuole aggiungere grande qualità al gruppo squadra. Già gli arrivi di Dybala, Belotti, Wijnaldum e Matic hanno dimostrato le intenzioni di fare bene del portoghese.

Ora un calciatore pronto a lasciare la propria squadra che è finito nel mirino del tecnico di Setubal è Luka Modric. Il centrale del Real Madrid è vicino a lasciare la società e la Roma ha intenzione di prenderlo nel prossimo calciomercato. Il suo arrivo incendierebbe ancora di più una piazza già colma di entusiasmo.

Calciomercato Roma, l’Al-Nassr vuole Modric

Sulle tracce del croato, però, non ci sono solo i giallorossi, ma anche altri club che vorrebbero aggiungere le sue geometrie in mezzo al campo. Vista la sua età avanzata, l’ex Tottenham potrebbe anche pensare di andare a finire la carriera in un campionato esotico e che promette un grande guadagno negli ultimi anni di attività.

Come riporta Marca, sulle tracce del trentasettenne c’è l’Al-Nassr, che dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo vuole prendere anche il centrocampista. Ai due, poi, potrebbe riunirsi anche Sergio Ramos, con il club arabo che ha intenzione di ingaggiare le altre due grandi stelle del calcio europeo per rinforzarsi ancora.