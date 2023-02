Calciomercato Roma, affare solo rimandato: Mou lo prende a zero

L’allenatore della Roma ha intenzione di prendere un suo pupillo nel calciomercato estivo, convinto che possa dare una grande mano

Il calciomercato non si ferma mai e, nonostante le finestre ufficiali siano chiuse, le squadre sono sempre all’opera per trovare nuovi talenti da poter inserire nella rosa in vista della prossima stagione. Tra queste anche la Roma, con José Mourinho che è uno degli allenatori più ambiziosi in circolazione. Già a gennaio il tecnico avrebbe voluto avere qualche rinforzo, ma a causa dei paletti imposti dalla Uefa il club non si è potuto muovere.

Per non incorrere in ulteriori penalizzazioni, la società ha dovuto concordare con l’organo calcistico europeo un settlement agreement che ha impedito alla Roma di acquistare nuovi giocatori spendendo soldi. Gli unici due arrivati a gennaio sono stati Ola Solbakken, preso a zero dal Bodo/Glimt e Diego Llorente, arrivato in prestito dal Leeds. Per i due non sono stati spesi soldi, ma il loro ingaggio ha comunque avuto un impatto sulle spese dei giallorossi.

Ora per la prossima stagione, Mourinho si sta preparando e ha già messo nel mirino un calciatore che è libero di scegliere una nuova squadra. Le occasioni a parametro zero in estate saranno tante e muoversi bene permetterebbe di ripetere la finestra da sogno della scorsa estate.

Calciomercato Roma, Mourinho punta tutto su Isco

Grazie al suo intervento sono arrivati Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum e soprattutto Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato convinto ad accettare l’offerta dei giallorossi proprio da Mourinho in persona, che ha parlato con l’ex giocatore della Juventus.

Come riporta donbalon.com, nel mirino di Mourinho c’è Isco, ex Siviglia che si è liberato dal contratto con gli andalusi a metà stagione. Lo Special One è convinto che prenderlo permetterebbe alla Roma di avere una grande coppia in attacco con Dybala e il talento di Malaga che metterebbero a ferro e fuoco la difesa avversaria. Anche se il suo ingaggio non è più possibile in questa stagione, il tecnico giallorosso vorrebbe prenderlo in estate.