Calciomercato Roma, Pinto corre ai ripari: Juventus fuori dai giochi

Calciomercato Roma, il dato è allarmante per Tiago Pinto e il general manager corre ai ripari. La Juventus intanto sembra fuori dalla corsa.

La statistica parla chiaro ed impone riflessioni in ottica calciomercato in casa Roma. Il general manager Tiago Pinto può correre ai ripari in vista della sessione estiva, mentre la Juventus pare pronta a defilarsi dalla corsa. Nella seconda stagione a guida José Mourinho la squadra giallorossa si sta distinguendo per la tenuta difensiva, ma c’è un dato sui gol incassati che fa riflettere in vista del futuro.

José Mourinho ha blindato la porta della Roma nel suo secondo anno sulla panchina giallorossa. I dati parlano chiaro, e vedono la Roma con la terza difesa meno battuta del campionato italiano. Meglio dei giallorossi ( 19 reti incassate) hanno fatto solo Napoli e Juventus. La squadra capolista ha incassato fin qui appena quindici reti, diciassette invece quelle della Juventus. Rui Patricio fin qui è stato ottimamente protetto dal pacchetto difensivo della Roma, che giovedì pomeriggio scenderà in campo contro la Cremonese orfano di Chris Smalling. L’ex Manchester United salterà la sfida dello Zini per squalifica, mentre emerge un dato che fa riflettere in ottica calciomercato estivo in casa Roma.

Calciomercato Roma, Vicario erede di Rui Patricio: la strategia di Tiago Pinto

Dietro ai tanti clean sheet in casa giallorossa emerge il dato legato ai ‘post-shot expected goals‘. In questa classifica Rui Patricio è ultimo in Serie A. Il portoghese fa registrare un meno 41% nelle statistiche legate ai gol incassati, ben lontano dal più 57% di Mattia Perin, secondo portiere della Juventus.

Rui Patricio incassa più gol di quanti ne dovrebbe subire, la statistica impone riflessioni di calciomercato in casa Roma. Secondo quanto scrive il Messaggero sul taccuino di Tiago Pinto il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario in vista della sessione estiva. Sul portiere dell’Empoli c’è forte concorrenza in Serie A, ma la Juventus grazie all’exploit di Perin, può defilarsi dalla corsa all’estremo difensore dei toscani. Il piano di Pinto prevede l’assalto estivo al classe ’96, per affiancarlo a Rui nella prossima stagione prima della scadenza del portiere portoghese.