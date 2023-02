Esonero immediato, non ha scampo: c’è anche Mourinho

Tra i pretendenti al trono è finito anche José Mourinho, la cui permanenza sulla panchina della Roma non è più così sicura nei prossimi mesi

Il futuro della Roma e quello di Mourinho sono collegati da un filo rosso che, però, sembra assottigliarsi sempre di più. Nella scorsa stagione nessuno si sarebbe mai immaginato di dover pensare dopo appena un anno e mezzo, di dover pensare all’addio del tecnico portoghese, che già a dicembre ha avuto diverse proposte. In pole position c’erano Brasile e Portogallo, che hanno dato vita a una corte sfrenata per il tecnico.

Le due Nazionali, infatti, avevano intenzione di cambiare aria dopo l’eliminazione clamorosa per mano di Marocco e Croazia al Mondiale in Qatar. Una decisione importante per le Federazioni, che volevano dare vita a un ciclo vincente. Chi meglio di José Mourinho per dare il via auna striscia positiva? Lo stesso pensiero è passato per la mente di Dan e Ryan Friedkin, quando nel 2021 hanno deciso di portare nella Capitale il tecnico di Setubal.

Nella sua prima stagione all’ombra del Colosseo, il portoghese ha vinto una Conference League, riportando a Roma un trofeo europeo che mancava da decine di anni. Soprattutto ha riportato l’Italia a vincere in una competizione della Uefa dopo essere stato l’ultimo ad averlo fatto nel 2010 con l’Inter.

Mourinho nella lista dei sostituti: l’esonero è a un passo

Dopo neanche un anno dalla notte di Tirana, le voci sul futuro di Mourinho sembrano allontanarlo dalla società, che ha anche a che fare con il Fair Play Finanziario, che a gennaio ha bloccato il calciomercato. Per il futuro lo Special One vuole garanzie e per farlo dovrebbe incontrare i Friedkin, con cui non parla da tempo.

Una delle squadre che potrebbe prendere José è il Chelsea, con Graham Potter che rischia di essere esonerato. Come riporta il sito di scommesse Betfair, l’addio del tecnico è quotato 4/11, ovvero 1.37. Per sostituirlo i nomi caldi sono tanti e tra questi c’è anche quello di Mourinho. Il portoghese ha la seconda quota più bassa secondo il sito di scommesse britannico, che al primo mette Zidane, quotato 7.00. Lo Special One, invece, è dato solamente a 9.00 e la sua permanenza nella Capitale non sembra così scontata.