Roma, Joya a metà: il piano di Mourinho

Roma, novità in vista per Paulo Dybala in casa giallorossa. Spunta il piano di José Mourinho per gestire al meglio l’attaccante argentino

Paulo Dybala si conferma trascinatore e protagonista assoluto in casa Roma. L’attaccante argentino è stato decisivo anche nella rimonta europea ai danni del Salisburgo, siglando la seconda rete che ha blindato il passaggio agli ottavi in Europa League per la squadra giallorossa. La prossima gara della Roma è in programma martedì pomeriggio in casa della Cremonese.

Continua a brillare la stella di Paulo Dybala in giallorosso. La Joya si conferma trascinatore assoluto della squadra allenata da José Mourinho, che può cambiare la gestione del proprio numero 21 in vista delle prossime sfide decisive. La squadra giallorossa è attesa da un mese caldissimo a marzo. Dopo la trasferta di Cremona la squadra giallorossa affronterà prima la Juventus, poi la sfida d’andata contro la Real Sociedad in Europa League. Il tecnico portoghese starebbe studiando il piano per gestire al meglio la condizione dell’attaccante ex Juventus, ecco cosa cambia nella strategia dello Special One.

Roma, novità nella gestione di Dybala: ecco il piano di Mourinho

Paulo Dybala potrebbe essere gestito con cura in vista delle sfide di marzo, anche il derby contro la Lazio è nel mirino della squadra giallorossa. L’attaccante argentino può tirare il fiato in vista delle gare delicate del prossimo mese, con José Mourinho pronto a lanciare nuovamente Solbakken e Belotti in attacco, ma non solo.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport nella sfida in casa della Cremonese può essere rilanciato dal primo minuto anche Gini Wijnaldum. Si tratterebbe di un vero e proprio esordio tra i titolari per il centrocampista olandese, che fin qui è stato utilizzato per brevi spezzoni di gara da mister Mourinho. L’ex PSG potrebbe essere la grande sorpresa nella formazione titolare dello Zini, mentre la Joya resterebbe in panchina per gestire al meglio la propria condizione. La palla passa al tecnico portoghese, martedì pomeriggio il primo verdetto.