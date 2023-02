Calciomercato Roma, la Juve si defila: Pinto ha la strada in discesa

Calciomercato Roma, la Juventus cambia obiettivo e quindi si defila. Strada in discesa per Pinto. Colpo da 15 milioni di euro

Pinto alza il pressing. Anche perché a quanto pare la Juventus si è leggermente defilata. E allora ecco che la soluzione a quelli che potrebbero essere dei problemi futuri per la Roma potrebbe avere una soluzione in Serie A. Non una soluzione low-cost, parliamoci chiaro. Ma sicuramente che potrebbe dare molte sicurezze per anni.

Parliamo di un ruolo delicato come quello del portiere. E se Rui Patricio ha un altro anno di contratto e sta confermando, inoltre, tutto quello che di buono si diceva sul conto prima che lo stesso arrivasse a Trigoria, il futuro è ancora tutto da decifrare perché Svilar non ha mai convinto anche se è giovane e potrebbe crescere. Il casting è partito da un poco di tempo e adesso arrivano delle conferme su quello che noi di Asromalive.it vi abbiamo raccontato un poco di tempo fa: l’interesse serio e concreto per Vicario.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Vicario

Che Pinto sta facendo sul serio è una notizia che è stata riportata da forzaroma.info che spiega inoltre come la Juventus si sia lasciata trascinare dalle prestazioni di Carnesecchi mollando un poco la presa nei confronti del portiere dell’Empoli. E allora ecco che la strada per il gm giallorosso potrebbe essere in discesa per un poco di motivi: il primo, quello principale, è che il portiere vorrebbe rimanere in Italia non lasciandosi attrarre dalle sirene della Premier League.

E siccome in Serie A il Napoli difficilmente mollerà Meret, il Milan ha Maignan, e l’Inter con Onana si sente al sicuro, allora la strada sembra in discesa per la Roma: un affare da 15 milioni di euro almeno. Questo sarebbe il prezzo del cartellino del portiere empolese. Non pochi, ma nemmeno tanto se si pensa a quello che potrebbe dare nei prossimi anni.