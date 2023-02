Calciomercato Roma, futuro deciso: firma anche senza Mourinho

Il giocatore ha deciso di abbracciare il progetto della Roma in vista del prossimo calciomercato e la presenza del tecnico non è fondamentale

A giugno la Roma dovrà dare vita a una finestra di calciomercato in grado di portare nella Capitale altri talenti. L’obiettivo è quello di rinforzare ancora di più la rosa dello Special One, che ha intenzione di alzare sempre di più l’asticella e puntare in alto. Già da gennaio, il tecnico portoghese avrebbe voluto migliorare il proprio gruppo, ma i paletti Uefa hanno costretto Pinto a uno slalom gigante per evitare penalizzazioni.

Per questo sono arrivati solo Ola Solbakken e Diego Llorente,. Il primo è approdato nella Capitale a parametro zero dal Bodo/Glimt, che non ha concesso il nulla osta per farlo allenare sin da subito nonostante il campionato fermo. Il secondo è una vecchia conoscenza di José ed è stato preso in prestito dal Leeds. Oltre a loro due, la Roma non ha preso nessun altro nel calciomercato invernale per non incorrere in sanzioni.

Il prossimo giugno, però, non è importante solo per i nuovi acquisti, ma anche per i rinnovi del contratto. Ci sono alcuni senatori della Roma, infatti, che tra circa quattro mesi possono lasciare la squadra come svincolati. tutti vorrebbero evitare, sia per non perdere del capitale, sia per non lasciar andare dei giocatori fondamentali.

Calciomercato Roma, Matic ha deciso il suo futuro

Uno di questi giocatori in scadenza è Nemanja Matic. Il trentaquattrenne serbo è arrivato questa estate a Trigoria come svincolato e il suo accordo prevedeva un solo anno di contratto con la possibilità di prolungamento a determinate condizioni.

Come riporta Il Tempo, manca poco all’attivazione della clausola, ma l’ex Manchester United ha già deciso il suo futuro. Matic ha scelto di restare nella Capitale, che ha letteralmente stregato sia lui sia la sua famiglia. Nemanja qui sta bene e ha intenzione di restare anche senza Mourinho, nonostante prima sembrasse una conditio sine qua non. Se tutto dovesse andare bene, nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma sul rinnovo, con il Decreto Crescita ad aiutare i giallorossi con lo stipendio.