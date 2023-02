Cremonese-Roma, assenza dell’ultima ora: fuori dai convocati

Si avvicina il fischio d’inizio della sfida Cremonese-Roma. Un calciatore, a sorpresa, non è stato inserito nella lista dei convocati.

È tornato il sorriso in casa Roma dopo le vittorie ottenute ai danni del Verona e del Salisburgo. Due successi che hanno consentito ai giallorossi di restare in corsa per un piazzamento in zona Champions e strappare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ora nel mirino c’è la Cremonese.

L’incontro è in programma sabato alle ore 18.30 e vedrà i capitolini affrontare il fanalino di coda della Serie A. I grigiorossi, infatti, da quando è scattata la stagione sono riusciti a vincere soltanto due partite in Coppa Italia. In campionato, invece, sono arrivati 9 pareggi e 14 ko. I punti di svantaggio rispetto allo Spezia quartultimo sono 11 e per evitare la retrocessione la squadra di Davide Ballardini dovrà cercare di invertire quanto prima il trend negativo.

La Roma, dal canto suo, sogna di agganciare l’Inter ed il Milan al secondo posto. Il modulo di riferimento continuerà ad essere il 3-4-2-1 e nelle ore ancora a disposizione il mister originario di Setubal provvederà a sciogliere gli dubbi relativi alla formazione titolare. In difesa, al posto dello squalificato Chris Smalling, ci sarà Marash Kumbulla (in vantaggio rispetto a Diego Llorente) mentre a centrocampo è attivo il ballottaggio che vede protagonisti Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic.

Cremonese-Roma, i convocati di Ballardini

L’olandese ha messo minuti importanti nelle gambe e freme per una maglia da titolare. Una decisione definitiva verrà presa soltanto più avanti. Il Lecce, nel frattempo, nella giornata odierna ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la gara prevista allo stadio “Zini”. Nell’elenco, a sorpresa, non compare il nome di Michele Castagnetti.

Il centrocampista, impiegato 15 volte in campionato e 4 in Coppa Italia, è stato fermato da una tonsillite. Una tegola inaspettata per Ballardini il quale recupera almeno Vlad Chiriches. In campo, tra le fila dei padroni di casa, ci sarà pure Cyriel Dessers, avversario della Roma in occasione della finale di Conference League vinta proprio dai giallorossi grazie ad una rete di Nicolò Zaniolo. Il match si preannuncia fondamentale per entrambi i club: nessuno dei due può permettersi di perdere. In questo momento della stagione ogni passo falso rischia di risultare fatale. Al fischio d’inizio mancano più di 24 ore ma intanto l’attesa, sia a Cremona che nella città Eterna, è palpabile.