Calciomercato Roma, vogliono Abraham: pagano la clausola in estate

Il 9 della Roma è finito nel mirino del club, che ha intenzione di prenderlo per migliorare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato

Questa stagione per Tammy Abraham non è partita come tutti si aspettavano. Dopo l’exploit dello scorso anno, l’inglese sta viaggiando a ritmi molto più bassi rispetto a come aveva abituato i tifosi giallorossi. Nella passata stagione, infatti, sono stati ben 27 le reti in tutte le competizioni, che hanno permesso ai giallorossi di vincere la Conference e approdare in Europa League.

Un contributo molto importante per l’annata giallorossa, una delle migliori degli ultimi anni e la prima con José Mourinho in panchina. Il piano triennale dei Friedkin è solo a metà e il tecnico portoghese potrebbe dover rinunciare sin da subito all’attaccante inglese che, con le sue prestazioni, ha attirato l’attenzione di molti big club europei. Fino ad ora, poi, ha segnato 7 gol in tutte le competizioni e fornito cinque assist, un bottino niente male, ma neanche invidiabile per un attaccante come lui.

Questi numeri, però, sono in crescita e l’attaccante della Roma è finito nel taccuino di molti uomini di calciomercato che potrebbero tentare l’assalto proprio a partire dal primo luglio, quando si aprirà il calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, il Chelsea vuole Abraham

Uno dei club interessati è proprio quello da cui è stato acquistato dalla Roma. Si tratta del Chelsea, che in questa stagione non se la sta passando bene. I Blues, infatti, sono decimi in classifica e il piano del gioco sta mancando parecchio, con Potter che rischia il posto.

Visto che questa stagione è quasi al termine, i londinesi stanno pensando già alla prossima e, come riporta Football Insider, vogliono riportare in Premier League Abraham. Il Chelsea è disposto a pagare la clausola imposta dai giallorossi al momento dell’acquisto: 80 milioni da pagare dopo due anni se il club vuole il ritorno. In estate saranno due anni che il numero 9 è approdato nella Capitale e per questo motivo i Blues sembrano più che disposti a partire all’assalto. Nel mirino c’era anche Osimhen, ma il Napoli non lascerà partire il giocatore tanto facilmente.