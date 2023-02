Calciomercato Roma, ultima spiaggia e addio inevitabile

Il giocatore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato e sta valutando una possibile partenza

La Roma oggi scende in campo contro la Cremonese per cercare di raggiungere il secondo posto in Serie A. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di salire a quota 47 punti insieme a Inter e Milan. Così facendo i club alle spalle del Napoli diventerebbero tre, con Pellegrini e compagni che otterrebbero un grande piazzamento, momentaneo, dopo tutte le critiche alla squadra dei mesi scorsi.

Per la partita Mourinho sta pensando di far giocare dal primo minuto Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese potrebbe scendere in campo dal primo minuto in questa stagione dopo l’infortunio alla tibia subito a fine agosto. Prima della partita proprio contro i grigio rossi, l’ex Paris Saint-Germain aveva subito la rottura dell’osso della caviglia a causa di un intervento scomposto in allenamento. Prima di quello, c’era stata solo una piccola parentesi con la Salernitana alla prima giornata.

In questi ultimi mesi, poi, il trentaduenne ha avuto occasione di giocare solo un paio di spezzoni di partita per cercare di riprendere il ritmo. Ad oggi il suo impego non dovrebbe essere un problema, con lo Special One che ha sottolineato come con lui ci sia un salto di qualità in campo.

Calciomercato Roma, Kumbulla pensa all’addio

Uno dei giocatori che domani non potrà scendere in campo è Chris Smalling, che a causa del cartellino giallo rimediato contro il Verona non potrà essere presente contro la Cremonese. Al suo posto Mourinho potrebbe schierare Marash Kumbulla, che si è alternato con l’inglese solo in un’occasione.

La presenza in campo dell’albanese è in dubbio perché sullo sfondo c’è, sempre Diego Llorente in agguato, ma intanto, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Verona valuta anche una cessione in estate. Il suo minutaggio in giallorosso non è stato soddisfacente e non giocare, per un giocatore giovane come lui, potrebbe essere un serio problema per la carriera futura. Intanto, il ventitreenne si concentra per convincere lo Special One, ma in mente ha l’idea di un possibile addio in estate.