Mourinho-Friedkin, pronto il regalo per la Roma

L’allenatore della Roma sta aspettando di incontrare e di parlare con il presidente per definire il futuro prima del calciomercato estivo

Il futuro di Mourinho fino ad ora è stato un’incognita. Nonostante il suo contratto scada nel 2024, sembra che la permanenza dello Special One a Roma sia in dubbio e che lo stesso portoghese vorrebbe incontrare i Friedkin prima dell’arrivo del calciomercato. Lui stesso lo ha affermato ai margini di una partita, quando ha indicato come il mese di giugno sia troppo lontano per parlare. Un invito alla proprietà ad accelerare i discorsi.

Arrivare a parlare in estate con il tecnico portoghese, quindi potrebbe significare perderlo, nonostante manchi ancora un anno e mezzo alla fine del contratto. I Friedkin non hanno fretta, visto che di tempo ancora ce n’è e la stagione non è finita. Sul tecnico le pretendenti sono tante e già nei mesi scorsi il Portogallo e il Brasile hanno provato a prenderlo dopo l’eliminazione dal Mondiale.

Ultimamente, poi, la squadra più vicina al tecnico sembra il Chelsea. I Blues, infatti, sono decimi in classifica e l’allenatore Graham Potter sta rischiando grosso. Il tecnico, infatti è nell’occhio del ciclone e dopo la sconfitta con il Tottenham, il suo futuro è sempre più incerto.

Mourinho-Friedkin, ecco il regalo

Il progetto vincente della Roma, che voleva raggiungere buoni traguardi in tre anni e invece ci è riuscita in una sola stagione, ha dimostrato che Mourinho è sempre un grande allenatore e ha chiuso la bocca a chiunque gli desse del bollito.

Come riporta il Corriere dello Sport, le parti non si sono ancora parlate per discutere il prolungamento del contratto che scade nel 2024. Sia Dan che José sembrano preferire un approccio più delicato e riflettere prima di fare passi importanti. È immaginabile che ieri Mourinho abbia fatto gli auguri a Dan, che ha compiuto 58 anni, ma che non si sia andati oltre all’Happy Birthday. Domani, però, lo Special One prepara il regalo per il patron giallorosso, con la vittoria contro la Cremonese che porterebbe la Roma al secondo posto.