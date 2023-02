Cremonese-Roma, formazioni ufficiali: la scelta su Wijnaldum e Dybala

Cremonese-Roma, ecco le formazioni ufficiali della sfida dello stadio Zini. José Mourinho vuole agganciare il secondo posto: i tre punti sono cruciali

La Roma torna in campo in Serie A dopo la qualificazione raggiunta agli ottavi di Europa League. La squadra giallorossa ha liquidato allo stadio Olimpico la pratica Salisburgo, ribaltando la sconfitta di misura dell’andata grazie alle reti di Andrea Belotti e Paulo Dybala. Tra pochissimo la squadra allenata da José Mourinho scenderà in campo allo Zini per affrontare la Cremonese di Davide Ballardini.

Punti pesanti in palio allo Zini per Roma e Cremonese. La squadra allenata da José Mourinho vuole aprofittare del passo falso in trasferta dell’Inter di Simone Inzaghi, caduta di misura a Bologna. La Cremonese dal canto suo è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A quest’anno ed ancora all’ultimo posto in classifica. Mister Mourinho ha un conto aperto con Davide Ballardini, con la Cremonese che è riuscita ad eliminare la Roma allo stadio Olimpico dai quarti di Coppa Italia ad inizio febbraio. Vendicare l’eliminazione significherebbe agganciare Milan e Inter al secondo posto, oltre a dare una nuova iniezione di fiducia alla squadra attesa da un mese di marzo delicatissimo.

Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali dello Zini: Wijnaldum e Dybala ci sono

C’era molta attesa intorno alle scelte di José Mourinho, soprattutto in chiave turnover e gestione delle forze per Paulo Dybala e non solo. In avanti il ballottaggio aperto tra Belotti ed Abraham è stato vinto dall’ex Torino. Per quanto riguarda Gini Wijnaldum il tecnico portoghese ha deciso di lanciarlo dal primo minuto. Si tratta di un vero e proprio esordio per l’ex Psg tra i titolari della Roma.

Ecco le scelte di José Mourinho e Davide Ballardini in vista della sfida dello Zini. Sulla corsia di sinistra viene confermato Leonardo Spinazzola, autore di tre assist nelle ultime due gare dei giallorossi. Parte dalla panchina invece Stephan El Shaarawy.

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vazquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Okereke, Afena-Gyan; Tsadjout All. Ballardini

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Belotti All. Mourinho