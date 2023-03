Calciomercato Roma, i bianconeri non si arrendono: pressing per la firma

Il club ha intenzione di prendere il giocatore lasciando a bocca asciutta la Roma nella prossima finestra di calciomercato estivo

La Roma ha cominciato la settimana non nel migliore dei modi. Ieri sera, infatti, è arrivata la sconfitta per 2-1 con la Cremonese nella ventiquattresima giornata di Serie A. Erano ventisette anni che i grigiorossi non ottenevano un successo nel massimo campionato italiano. La prestazione dei giallorossi è stata piuttosto sotto tono e vincere sarebbe stato fondamentale per la classifica, con la società che avrebbe raggiunto Milan e Inter al secondo posto a quota 47 punti.

Ora la prossima partita è quella con la Juventus domenica sera, con i bianconeri che stanno cercando di risalire il tabellone dopo la penalizzazione di 15 punti. I bianconeri arrivano dopo la vittoria nel derby contro il Torino, che aveva anche spaventato Pogba e compagni. Questi hanno poi preso il largo nel secondo tempo concludendo la partita 3-2 e conquistando altri tre punti in campionato.

Mentre Mourinho e i giocatori pensano al big match del fine settimana, a Trigoria c’è anche chi pensa al calciomercato estivo. Si tratta di Tiago Pinto, che si sta preparando già in vista di luglio. Tra quattro mesi esatti comincia la finestra ufficiale delle trattative e il general manager deve farsi trovare pronto.

Calciomercato Roma, il Besiktas insiste per El Shaarawy

Le occasioni sono tante e con i paletti imposti dalla Uefa, l’ex Benfica è costretto a fare gli straordinari per non incorrere in altre penalizzazioni da parte dell’organo calcistico europeo, che ha già bloccato la finestra invernale di calciomercato.

Il general manager giallorosso, però, deve stare attento anche alle squadre che vogliono i suoi giocatori. Come riporta Sporx, sulle tracce di El Shaarawy resta il Besiktas, che ha intenzioen di prendere il numero 92. Il calciomercato turco resterà aperto fino al 5 marzo e, dopo il rilancio dei giorni scorsi, i bianconeri non hanno intenzione di mollare l’ex Milan, che si libera in estate a parametro zero.