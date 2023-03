“Mourinho ha fatto perdere la Roma”: sentenza in diretta

“Mourinho ha fatto perdere la Roma”: la sentenza arriva in diretta. Nel mirino c’è la gestione dello Special One

Ieri la Roma ha fatto un regalo alla Cremonese. Un regalo a Ballardini che ha ringraziato, si è preso i primi tre punti della stagione, e che adesso chissà, magari adesso sogna anche di rientrare nella corsa alla salvezza. Ieri si è vista una squadra giallorossa scarica, mentalmente e fisicamente, magari con la testa già a domenica, quando all’Olimpio arriverà la Juventus.

Ovviamente, i fari, alla fine del match, si sono accesi sulle parole di Mourinho, espulso, che non le ha mandate a dire al quarto uomo Serra. Tant’è che la Procura Federale della FIGC ha anche deciso di aprire un’inchiesta sulla questione. Vedremo quello che succederà sotto questo aspetto ma a molti, l’atteggiamento dello Special One non è andato giù. Soprattutto a Furio Focolari che questa mattina a Radio Radio ha attaccato il tecnico portoghese. Ecco le sue parole.

“Mourinho ha fatto perdere la Roma”, le parole di Focolari

“Ha sbagliato Mourinho, ieri ha fatto perdere la Roma. Gli do le attenuanti, sono convinto che il quarto uomo abbia detto qualcosa di sbagliato, ma lui lo sa che succede il parapiglia. Ha abbandonato la partita a dieci minuti dalla fine”. Questo il pensiero di Focolari che poi ha anche aumentato la dose.

“Ha fatto qualcosa di esageratamente sbagliato. Non si può fare quella sceneggiata lì. Ho visto due allenatori fuori di testa (si riferiva a Juric, ndr), che io licenzierei. Sono convinto che Mourinho abbia ricevuto una offesa, ma con la sua esperienza cosa pensa che succeda con quella sceneggiata”. Una domanda retorica che ovviamente non avrà risposta, ma che dà l’idea di quello che molti hanno pensato dopo ieri sera. Una Roma che adesso sarebbe fuori dalla zona Champions League e che ha un calendario terribile.