Roma-Juventus, arbitra Maresca: l’ultimo precedente fa paura

Roma-Juventus, arbitra Maresca: l’ultimo precedente con il fischietto fa paura ai giallorossi. Sempre i bianconeri di mezzo

Non c’è tempo di leccarsi le ferite. La Roma domenica sera scende di nuovo in campo e lo fa nel big match di giornata contro la Juventus. Allegri arriva a questa sfida forte del fatto di aver vinto il derby contro il Torino. I giallorossi invece devono subito dimenticare la preoccupante e cocente sconfitta di ieri sera contro la Cremonese.

Intanto, mentre è arrivata la decisione ufficiale del giudice sportivo che ha squalificato José Mourinho per due giornate con il tecnico che quindi non sarà in panchina, l’Aia, che ha fermato Serra e Piccinini che non sono stati designati, ha scelto Maresca come direttore di gara della sfida dell’Olimpico. Gli assistenti saranno Carbone e Lo Cicero, mentre il quarto uomo è Ayroldi. Al Var Aureliano mentre Avar Paganesi.

Roma-Juventus, terribile l’ultimo precedente con Maresca

Il bilancio con Maresca è di 5 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte nei 13 precedenti. Lo stesso numero lo ha la Juventus, che però con il direttore di gara in questione ha vinto 10 volte, pareggiato una sola e perso le altre due partite. L’ultimo precedente con la Roma, comunque, mette paura.

Sì, perché sempre una squadra bianconera di mezzo, questa volta l’Udinese: alla Dacia Arena, lo scorso settembre, gli uomini di Mourinho sono caduti con un risultato finale tutt’altro da ricordare: un quattro a zero che non ha lasciato spazio a commenti e che si è portato pure qualche strascico finale.