Mourinho, stangata del Giudice Sportivo prima di Roma-Juventus

Due giornate di squalifica a José Mourinho. Questa la decisione, secondo quanto scritto dall‘Ansa, nei confronti del tecnico portoghese della Roma che domenica sera, quindi, non sarà in panchina nella gara contro la Juventus.

Per il tecnico della Roma anche 10mila euro di multa. Una stangata dopo l’espulsione di ieri sera con annessa apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale della Figc per fare chiarezza su quello che è successo con Serra. Insomma, mano pesante e in panchina ci sarà Foti che proprio oggi si è definitivamente messo alle spalle il suo periodo di squalifica.

Insomma, una situazione che forse era nell’aria. O che forse non ci si immaginava, soprattutto dopo quello che è successo questa mattina con la presa di posizione della FIGC che vuole vederci chiaro. Niente panchina quindi in una partita attesissima, e assai importante, come quella contro i bianconeri.

E Mourinho, non ci sarà, almeno di ribaltoni, nemmeno contro il Sassuolo, sempre all’Olimpico, nella sfida in mezzo al doppio confronto contro la Real Sociedad in Europa League. Vedremo se i giallorossi decideranno di fare ricorso. Ma per il momento niente da fare, anche perché è arrivata l’ufficialità del giudice sportivo. Sì, sono due le giornate di stop.