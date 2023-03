Serra inchiodato da DAZN: “Non l’ha sentito solo Mourinho”

All’indomani di Cremonese-Roma non si spengono i riflettori sull’espulsione di José Mourinho. Il bordocampista DAZN inchioda il IV uomo, Marco Serra

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta dello Zini, contro la Cremonese di Ballardini. Nel giro di un mese la squadra grigiorossa è riuscita prima ad estromettere la Roma dalla Coppa Italia, poi a ritrovare una vittoria in campionato che mancava da anni. A destare scalpore è anche quanto accaduto a bordocampo tra José Mourinho ed il quarto uomo Marco Serra. Ecco la ricostruzione del bordocampista DAZN.

Il secondo tempo della gara dello Zini si è aperto con l’espulsione ai danni di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato espulso dopo uno scontro dialettico con il quarto uomo della gara, l’arbitro Marco Serra. La squadra giallorossa presenterà il ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte al tecnico. L’assistente arbitrale avrebbe provocato senza mezzi termini l’allenatore della Roma, al riguardo spunta anche la ricostruzione del bordocampista DAZN. Ecco le parole di Tommaso Turci, inviato a bordocampo durante la sfida dello Zini di Cremona.

Ricostuzione caos Serra-Mourinho: le parole del bordocampista DAZN

Il bordocampista, all’indomani dell’episodio che ha coinvolto Serra e Mourinho, ricostruisce gli attimi concitati sulla panchina della Roma. Le parole dell’inviato DAZN sull’episodio: “Qualcosa di troppo a Serra è scappato, il quarto uomo fa sempre un po’ il vigile, c’è sempre qualcuno che protesta, ma quello sembrava un momento tranquillo.“

Il cartellino rosso sventolato in faccia allo Special One ha prodotto due giornate di squalifica, al momento il tecnico salterà Juventus e Sassuolo. Tommaso Turci, intervenuto in diretta alla trasmissione Tutti convocati su Radio24, continua a ricostruire quanto accaduto allo Zini: “Mou era andato a chiedere spiegazioni e poi ha avuto una reazione strana. Serra si è rivolto a lui prima coinvolgendo lo stadio, poi invitandolo con la mano a tornare in area tecnica.” L’inviato DAZN aggiunge sullo scontro Mou-Serra: “Poi tutti i membri della panchina hanno iniziato a dire a Serra ‘Devi portare rispetto’ , quindi qualcosa è successo e non l’ha sentita solo Mourinho.“